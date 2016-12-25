Beşiktaşlı yıldızdan Alman basınına terör cevabı!

Beşiktaş'ın sağ beki Andreas Beck, Alman dergisi Kicker'a röportaj verdi.

İşte o röportajdan satır başları

Ülkedeki durumu nasıl değerlendiriyorsun?

"Ne yazık ki çok korkunç görüntüler ortaya çıkıyor. Ama insanlar her şeye rağmen yaşamaya devam ediyorlar. Alternatif ne olabilirdi? Türkiye'de durmamak mı? O zaman teröre teslim olmak demektir. Teröre prim verilmemeli. Bursaspor maçından sonra olaydan yarım saat önce o nokradan geçtim. Evde patlamayı duydum. Kötü bir his duydum."

Bu zamanlarda futbola konsantre olabiliyor musunuz?

"Tabii ki.. Biz bu konulardan takım içinde epey bahsediyoruz. Ancak hiçbir şey şans eseri değil. 'Hey başaracağımız başka bir şey var ve taraftarlarımıza biraz daha zevk verelim' düşüncesiyle enerjiye sahip oluyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz"

Beşiktaş'ta hedefler nedir?

"Yeniden şampiyon olmak istiyoruz. Bu yıl özellikle daha heyecan vericidir ancak yarışta çok iyiyiz. Başakşehir oldukça şaşırtıcı gibi görünüyor ama öyle değil. Son iki sezonda dördüncü oldular ve oldukça iyi yapılmış deneyimli bir ekip"

Kiev maçındaki kırmızı kart hakkında ne düşünüyorsun?

"Kesinlikle kırmızı kart görmem gereken bir pozisyon yoktu. Beşiktaş için acı oldu. Kulüp tarihi için şansımız vardı. Grupta yenilmeden son 16'ya ilk defa kalacaktık. Şimdi Avrupa Ligi'nden devam ediyoruz.

(SPORX)