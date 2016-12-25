25 Aralık 2016 Pazar26 R.Evvel 1438
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Çocukluklarına kadar araştırılacak

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Çocukluklarına kadar araştırılacak
Büyükelçi suikastçısının FETÖ’cü çıkması üzerine TSK, emniyet ve istihbarat kripto FETÖ’cülerin bulunması için yapılan soruşturmalara yeni kriterler getirdi
Çocukluklarına kadar araştırılacak Çocukluklarına kadar araştırılacak Çocukluklarına kadar araştırılacak

 

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastı ile birlikte devlette ikinci bir FETÖ seferberliği başlatıldı. TSK, Emniyet ve istihbarat başta olmak üzere kripto FETÖ'cülerin tespit edilmesi için tüm bağlantıları, geçmişleri didik didik edilecek, çocukluklarına inilecek. Öncelikli incelenecekler arasında siyasiler ve üst düzey yöneticilerin özel kalem müdürleri, yakın çevreleri, üst düzey yöneticiler de bulunuyor.

NASIL YÜKSELDİ?

Kripto FETÖ'cülerin belirlenmesi için daha önce hakkında inceleme yapılan ancak herhangi bir bağlantısı bulunamayan isimler de tekrar mercek altına alınacak. FETÖ ile bağlantısı görülmeyen ancak hızla devlette yükselip üst düzey görevlere gelen isimlere incelemelerde öncelik verilecek. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgüt üyelerinin devletten atılması için belli kriterler belirlendi. Bunlar arasında "ByLock kullanıyor mu, FETÖ'cü sendika, dernek ve vakıfları üyeliği var mı, Bank Asya'daki para trafiği var mı, 17-25 Aralık'tan sonra nasıl davrandı" gibi kriterler bulunuyordu. Ancak büyükelçi suikastını gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş bu kriterlerin hiçbirini taşımıyordu. Bu da özellikle kriptoların ortaya çıkartılması için yeni yöntemlere ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. Altıntaş'ın suikast sonrası bağlantılarının ortaya çıkartılması için uygulanan yöntemler devletteki kripto FETÖ'cüleri belirlemek için devreye sokulacak. Kripto FETÖ'cüler için yapılacak büyük taramada kişilerin çocukluklarına kadar inilecek. İlkokul, ortaokul, arkadaşlar, ailelere bakılacak. Hayatlarının herhangi bir bölümünde FETÖ ile yolların kesişip kesişmediği, örneğin dershaneleri, ışık evlerine gidip gitmediğine bakılacak. Teknolojik tüm olanaklar kullanılacak. Bu ayıklamaya öncelik verilecek ve hızla tamamlanması sağlanacak.

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