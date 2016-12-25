Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait 140 hedef imha edildi, ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi.
25 Aralık 2016 Pazar26 R.Evvel 1438
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İşte bombardımanda öldürülen terörist sayısı
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