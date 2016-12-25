25 Aralık 2016 Pazar26 R.Evvel 1438
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Akademisyenlerin ‘ABi’si servis şoförü çıktı

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Akademisyenlerin ‘ABi’si servis şoförü çıktı
İzmir’de yürütülen darbe girişimi soruşturmasında, Katip Çelebi Üniversitesi’ndeki FETÖ üyesi akademisyenlerin ‘örgüt abiliğini’ yapan Adem Fidan’ın servis şoförü olduğu ortaya çıktı.
Akademisyenlerin ‘ABi’si servis şoförü çıktı Akademisyenlerin ‘ABi’si servis şoförü çıktı Akademisyenlerin ‘ABi’si servis şoförü çıktı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ndeki (İKÇÜ) FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada meslekten ihraç edilen öğretim üyelerinin de aralarında bulunduğu 29 tutuklu sanık hakkında dava açıldı.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede meslekten ihraç edilen profesörler Tancan Uysal, Şemsettin Karaca, Recep Sütçü, doçentler Mehmet Çete ve Salih Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 29 tutuklu sanık hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. 

İddianamede, en dikkat çeken detay ise FETÖ’nün Kâtip Çelebi Üniversitesi’ndeki ‘abi’sinin servis şoförü Adem Fidan olduğuydu. Öğretim üyelerinin servis şoförü Fidan’ın talimatlarıyla hareket ettikleri, evinde toplantılar düzenledikleri, alacakları personeli ona sordukları da ifadelerde yer aldı. 17-25 Aralık Fidan’ın evinde yapılan sohbet toplantılarına katılanların hükümeti hedef alarak “Hepsini yakacağız, hepsinin elimizde kamera görüntüleri var, ses kayıtları var” diye tehdit içerikli konuşmalarına da iddianamede yer verildi. ‘Asım’ kod adlı  Adem Fidan’ın ‘ByLock’ programını yoğun şekilde kullandığı da tespit edildi. Sanıklardan Doç. Dr. Murat Soydan ile Prof. Dr. Tancan Uysal’ın, FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklanan stand-upçı Atalay Demirci’yi okula gösteri yapması için getirdikleri de iddianamede yer aldı.

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