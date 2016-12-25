25 Aralık 2016 Pazar26 R.Evvel 1438
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Avrupa'yı sarsan suikastte şok eden gelişme!

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Avrupa'yı sarsan suikastte şok eden gelişme!
Teröre finans sağlayan ve kara para aklayan şirketleri araştıran NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon suikastinin arkasında, AB üyesi bir NATO ülkesinin istihbarat servisi çıktı.
Avrupa'yı sarsan suikastte şok eden gelişme! Avrupa'yı sarsan suikastte şok eden gelişme! Avrupa'yı sarsan suikastte şok eden gelişme!

Avrupa'yı sarsan NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon suikastinin arkasında hem NATO hem de AB üyesi bir ülkenin istihbarat servisinin olduğu ortaya çıktı. Söz konusu istihbarat örgütünün, Avrupa'daki terör unsurlarını yönlendirdiği belirtiliyor.

Chandelon'un bu gizli servisin özel şirketler ve bağlantılar aracılığıyla Avrupa'daki terör yapılanmalarını yönlendirdiğini tespit etmesi üzerine hedef seçildiği konuşuluyor. Bu konunun da Avrupa'da son dönemde ırkçılığı tırmandıran terörist saldırıların planlayıcılarına uzanan derin bir çalışma gerektirdiğine işaret ediliyor.

İNTİHAR SÜSÜ VERMEK İSTEDİLER

Teröre finans sağlayan ve kara para aklayan şirketleri araştırmakla görevli NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon'un, Belçika'nın Andenne şehrinde 16 Aralık'ta ölü bulunduğu olayın perde arkası aydınlanıyor. İntihar süsü verilen olayda gizli servis şüphesi ortaya çıktı. NATO'nun terörizmle mücadelesinin finansman boyutu üzerinde çalışan Chandelon'un ölümüne ilişkin Belçika'da NATO çevrelerinde ürkütücü bir iddia konuşuluyor. Chandelon'un, yaptığı çalışma kapsamında, NATO üyesi bir Avrupa ülkesinin istihbarat servisinin, özel şirketler ve bağlantılar aracılığıyla Avrupa'daki terör yapılanmalarını yönlendirdiğini tespit etmesi üzerine hedef seçildiği iade ediliyor. NATO çevrelerinde, Chandelon'un susturulmak için öldürüldüğü söylentisi hakim. Bu hücreyi ortaya çıkarmak için derin bir çalışmanın gereğine işaret ediliyor.

AŞIRI SAĞI DESTEKLEYEN HÜCRELER

Bu söylentiler ise dikkatleri Avrupa'da son dönemde tırmandırılan aşırı sağ akımı destekleyen terörist saldırılara çevirdi. Suikasti, Avrupa'da aşırı sağ siyaseti destekleyen devlet içerisindeki hücrelerin gerçekleştirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Son olarak bu tip olayların örneğine Almanya'nın Berlin kentindeki saldırıda rastlanmıştı. Terörist saldırı, aşırı ırkçılara alan açmış ve toplumsal ayrışmaları körüklemişti. Chandelon'un bir cinayete kurban gittiğine ilişkin güçlü deliller bulunurken, intihar süsü vermek için, olayın 40-50 bin Avro borçlu olduğu bir arkadaşının evinin yakınlarında gerçekleştirildiği öğrenildi..

Bir haftada üç suikast

NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon Belçika'nın ölümüyle birlikte son bir haftada öldürülen üst düzey yetkili sayısı üçe çıkmıştı. Pazartesi günü, Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov suikaste uğramış, aynı gün Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Petry Polshikov da Rusya'daki evinin önünde ölü bulunmuştu. Solak olduğu belirtilen Chandelon'un, bulunduğunda silahın sağ elinde olması ve kendi adına kayıtlı üç silah varken yanında başka bir silahla bulunması suikast iddialarını güçlendirmişti. Eski FBI çevirmeni Sibel Edmonds, Chandelon'un, ölümü halinde yayınlanması için oğluna bir takım belgeler bıraktığını, bu belgelerin hafta başında polise gönderildiğini açıklamıştı. Edmonds ayrıca, Chandelon'un elinde silah bulunmasının da intihar eden bir kişi için ihtimal dışı olduğunu kaydetmişti.

Yenişafak

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