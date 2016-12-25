FBI'nın yerel güvenlik birimlerine yönelik yayımladığı uyarı bülteninde DEAŞ'ın web sitelerinde üyelerine özellikle tatil için seçilen bölgelerde ve Noel törenlerinin düzenlendiği bazı kiliselere saldırı yapması çağrısında bulunduğu belirtiliyor.
FBI'nın saldırı planlarının doğruluğunu teyit etmek için soruşturma başlatıldı. Öte yandan Berlin'de bir Noel panayırına kamyonuyla girerek 12 kişinin ölümüne neden olan, DEAŞ mensubu Anis Amri'nin vurularak öldürülmesinin ardından Avrupa ülkeleri, DEAŞ'ın tatilleri kana bulama tehdidi yüzünden güvenlik önlemlerini üst seviyeye çekti.
25 Aralık 2016 Pazar26 R.Evvel 1438
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Açık açık uyardılar! DEAŞ saldırı düzenleyecek
FBI'nın yerel güvenlik birimlerine yönelik yayımladığı uyarı bülteninde DEAŞ'ın web sitelerinde üyelerine özellikle tatil için seçilen bölgelerde ve Noel törenlerinin düzenlendiği bazı kiliselere saldırı yapması çağrısında bulunduğu belirtiliyor.
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