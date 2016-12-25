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Şenol Güneş'ten penaltı açıklaması

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Şenol Güneş'ten penaltı açıklaması
Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantepspor maçı sonrası gündem yaratacak açıklamalar yaptı.
Şenol Güneş'ten penaltı açıklaması Şenol Güneş'ten penaltı açıklaması Şenol Güneş'ten penaltı açıklaması

Takımın birinci penaltıcısının Cenk olduğunu, dolayısıyla Oğuzhan'ın atmasının yanlış olduğunu söyleyen Güneş, 16. hafta itibariyle hedeflerinin 13 puan gerisinde olduklarını belirtip, "En başarısız takımlardan biri biziz" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u 1-0 yendikleri maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarında kazanmaları gereken bir maça galibiyet arzusuyla çıktıklarını belirterek, "Hak ettiğimiz galibiyeti aldığımızı düşünüyorum. Oyun üstünlüğü bizdeydi." dedi.

Oyun üstünlüğüne rağmen hatalar da yaptıklarına değinen Güneş, "Zaman zaman şut tercihlerimiz, atmamız gerekeni atmamamız, atmamamız gerekeni atmamız daha fazla gol bulmamızı engelledi. Savunma anlayışında eksiktik. Savunma ağır kaldı. Verdiğimiz iki pozisyon tehlikeliydi. Bu tip hataları futbol kaldırmayabilir. Son maçlarda bunları yapıyoruz." diye konuştu.

"Hata tamamen (Cenk) onundur"

Şenol Güneş, Gaziantepspor kalecisi Gökhan Değirmenci'nin kurtardığı penaltıda, Oğuzhan Özyakup'un atışı kullanmasına izin veren Cenk Tosun'un hatalı olduğunu ifade etti.

Kazanılan penaltının ardından Ricardo Quaresma ile Oğuzhan Özyakup arasında yaşanan diyaloğa değinen Güneş, "Penaltı pozisyonunu tam görmedim. Ben tek Cenk'i yazdım. Ne gelişti bilmiyorum, konuşacağız. Hata tamamen (Cenk) onundur. Atmayacağın bir penaltıyı atacak oyuncuya verebilirsin. Genelde Cenk, Oğuzhan ve Quaresma atıyor. Bütün yetki Cenk'te. Yetkiyi başka oyuncuya verebilir. Quaresma ile Oğuzhan'ın konuştuğu söyleniyor. Atılabilir, ona Cenk karar vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

"En başarısız takımlardan biri biziz"

Şenol Güneş, sezon başında 16 haftalık periyot için 48 puanı hedeflediklerini ancak 35 puanda kaldıklarını ve bu anlamda başarılı olamadıklarını vurguladı.

Aldıkları 35 puanla başarısız olduklarını ifade eden Güneş, "Biz, biraz daha eksik kaldık. İkinci yarı düzeltmeye çalışacağız. 16 maç 48 puan, beklentimiz oydu. Yapamamanın başarısızlığını yaşıyoruz. Her maçı kazanmak isteriz. En başarısız takımlardan biri biziz. Hedef 48 puandı. Diğer taraftan baktığımızda 35 puan aldık. 13 puan fark var. Yarısı benim hatam. Yarısını alabilirdim. Bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi." şeklinde görüş belirtti.

Transfer konusu

Ryan Babel'in İstanbul'a gelişi ve transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine tecrübeli teknik adam, "Transfer konuşacak bir şey yok. Lig maçı yaptık, salı günü kupa maçı var. Giden olur, gelen olur. Antrenmana kimin çıktığına bakarız. Sezon başında fazla transfer yaptık. Geç yaptık, sıkıntılar oldu. Onları alıştırmaya çalıştık. Yeni oyuncular alınabilir. Benim gündemimde transfer yok. Gelen olursa bakacağız. Transferi kulüp yapar, patronu başkandır. Fikrimizi söyleriz." şeklinde konuştu.

Güneş, transferle ilgili farklı sorular üzerine, "Her oyuncudan memnunum. Messi'yi alırsak başka. Türkiye'den de bir oyuncu alabilirsiniz." diye konuştu.

Takımın Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca'nın düzeldiğini anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Talisca, idmanlara başladı. Bugün risk olurdu. Hafta içinde ağır idmanlara sokmadım. Şehitler için oynanan maçta yer aldı. Kendisi de istiyordu. Salı günü belki oynatırım. Aras da iyi. Sağlık olarak iyiler, verim, fizik ve güç olarak ne durumdalar bakacağız." ifadelerini kullandı.

"Bazen kaleleri şaşırıyoruz"

Güneş, son maçlarda yaşanan düşüş konusunda, "Gaziantepspor maçı Kasımpaşa mücadelesinden farklı değildi. 1-0 öndeydik. Kendi kalemize gol atmak için uğraşıyoruz. Çok az gol atıyoruz ama bazen rakip kale yerine kendi kalemize gol atıyoruz. Bazen kaleleri şaşırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şenol Güneş, video hakem uygulaması konusunda ise sistemin kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Oğuzhan Özyakup'un kaçırdığı penaltıya da değinen Şenol Güneş, "Penaltı pozisyonu olursa diye Cenk'i tek yazmıştım, çift değil. Burada kimsenin oraya yanaşmaya hakkı yok. Hata Cenk'in... Atamayacağını hissediyorsa başkasına verebilir. Burada yanlış yapıldı" açıklamasını yaptı.

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