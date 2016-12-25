Gaziantepspor forması giyen oyuncuların birkaç pozisyonda üst üste yerde kalmalarına tepki gösteren Beşiktaş taraftarları, 38. dakikada Abdülkadir'in suratına gelen top sonrası düşmesinin ardından İbrahim Üzülmez'e seslendi. Beşiktaş taraftarları eski oyuncularına "İbo takımı ayağa kaldır" şeklinde tezahürat yaptı.
Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez de tribünlerin tezahüratlarına tepkisiz kalmadı ve sahadaki oyuncularına dönerek "Kalkın, kalkın" şeklinde seslendi.
Beşiktaş taraftarı, İbrahim Üzülmez'in bu hareketinin ardından "Deli İbrahim" şeklinde tezahüratta bulundu.
25 Aralık 2016 Pazar26 R.Evvel 1438
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Beşiktaş taraftarından İbrahim Üzülmez'e tezahürat
Gaziantepspor forması giyen oyuncuların birkaç pozisyonda üst üste yerde kalmalarına tepki gösteren Beşiktaş taraftarları, 38. dakikada Abdülkadir'in suratına gelen top sonrası düşmesinin ardından İbrahim Üzülmez'e seslendi. Beşiktaş taraftarları eski oyuncularına "İbo takımı ayağa kaldır" şeklinde tezahürat yaptı.
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