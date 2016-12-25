25 Aralık 2016 Pazar26 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:20Öğle 13:11İkindi 15:28Akşam 17:49Yatsı 19:16
    • 13°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 76.972 -0.56
  • Altın: 128,025 0.49
  • Dolar: 3,5120 -0.01
  • Euro: 3,6706 -0.02

Erdoğan’ı şaşırtan ikram

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe’de hizmete giren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şehit Erol Olçok Kampüsü’nün açılış törenine katıldı.
Erdoğan’ı şaşırtan ikram
Erdoğan’ı şaşırtan ikram Erdoğan’ı şaşırtan ikram Erdoğan’ı şaşırtan ikram

Soğuk ve yağışlı havada yapılan törende konuşmaları sırasında Erdoğan ve protokol üyelerine tören alanının hemen yanında bulunan bir evden sürpriz çay ikramı yapıldı. Çayını yudumlayan Erdoğan, memnuniyetini gösterdi.

Maltepe'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete girdi. Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılışına Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İl Başkanı Selim Temurci, Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçuk ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kuran-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Açılışta ilk konuşmayı Mehmet Müezzinoğlu yaptı.

ERDOĞAN'A ÇAY İKRAM EDİLDİ

Müezzinoğlu'nun konuşması sırasında protokolün hemen yanındaki bir binadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz bir çay ikramı yapıldı. Programı balkondan takip eden daire sakinleri, Erdoğan ve protokol üyelerine bir tepsi ile çay gönderdi. İkramı geri çevirmeyen Erdoğan, çayını yudumladıktan sonra balkondaki vatandaşlara dönerek memnuniyetini gösterdi.

AVRASYA TÜNELİNİ KULLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çayını bitirdikten sonra kürsüye gelerek konuşmasını yaptı. Erdoğan'ın konuşması sırasında sık sık 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez', 'Dik dur eğilme bu millet seninle', 'Vur de vuralım, öl de ölelim' sloganları atıldı. Konuşmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan ve protokol üyeleri Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılış kurdelesini birlikte kesti. Maltepe'deki programının ardından Erdoğan, Avrasya Tüneli'ni kullanarak Haliç Kongre Merkezi'ne geldi.

874884.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'ye sızmaya çalışırken sınırda yakalandı!Türkiye'ye sızmaya çalışırken sınırda yakalandı!Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD üyesi yakalandı.
Meteorolojiden 4 il için kar yağışı uyarısıMeteorolojiden 4 il için kar yağışı uyarısıMeteoroloji, Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
Dünyada 10 tane var! Biri de Bahçeli'deDünyada 10 tane var! Biri de Bahçeli'deDünyada 10 tane var! Biri de Bahçeli'de
Yaz saati uygulamasına karşı 110 bin imza toplandıYaz saati uygulamasına karşı 110 bin imza toplandıTürkiye'de yaz saati uygulamasına devam edilmesinin olumsuz etkileri olduğu savunularak başlatılan kampanyaya 110 bin kişi imza attı.
Bu görüntüler stüdyoda mı çekiliyor?Bu görüntüler stüdyoda mı çekiliyor?Bir hacker grubunun ortaya çıkardığı görüntülerde, DEAŞ'ın 'kafa kesme' videolarının gerçek olmadığı ve Amerika'da bir stüdyoda çekildiği iddia ediliyor.
Ayasofya’nın gizemli işaretleriAyasofya’nın gizemli işaretleriYıllardır Ayasofya’yı inceleyen Erhan Altunay ile Göksel Gülensoy, Tapınak Şövalyeleri’ne ait gizli simgeleri ilk kez ortaya çıkardı.
  • Hastanenin önüne bırakılan Kübra hayatını kaybetti25 Aralık 2016 Pazar 10:30
  • Sanal kumar çetesine dava açıldı25 Aralık 2016 Pazar 10:22
  • Bill Gates geleceğin mesleklerini açıkladı25 Aralık 2016 Pazar 10:18
  • El Bab'ta ölümcül darbeyi elit birlikler vuracak!25 Aralık 2016 Pazar 10:12
  • Erdoğan’ı şaşırtan ikram25 Aralık 2016 Pazar 10:07
  • Açık açık uyardılar! DEAŞ saldırı düzenleyecek25 Aralık 2016 Pazar 09:27
  • Tekstil sektöründe açık 50 bin kişi25 Aralık 2016 Pazar 09:24
  • Akademisyenlerin ‘ABi’si servis şoförü çıktı25 Aralık 2016 Pazar 09:19
  • İşte bombardımanda öldürülen terörist sayısı25 Aralık 2016 Pazar 09:15
  • Çocukluklarına kadar araştırılacak25 Aralık 2016 Pazar 09:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri