25 Aralık 2016 Pazar26 R.Evvel 1438
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El Bab'ta ölümcül darbeyi elit birlikler vuracak!

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Suriye’deki TSK varlığı yeni birliklerle takviye edilecek. Zırhlı, mekanize tugay düzeyinde büyük birlikler değil, özel eğitimli seçkin komandolarla El Bab’a tahkimat yapılacak.
El Bab'ta ölümcül darbeyi elit birlikler vuracak!
El Bab'ta ölümcül darbeyi elit birlikler vuracak! El Bab'ta ölümcül darbeyi elit birlikler vuracak! El Bab'ta ölümcül darbeyi elit birlikler vuracak!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) El Bab’da önceki gün düzenlediği hava operasyonuyla “emir” düzeyinde 18 DEAŞ’lının öldürülmesinin arka planında, Rusya ile son dönemde varılan mutabakatın yattığı öğrenildi. Bölgede yeni aktörlerle yeni bir işbirliği mekanizmasının devrede olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin zirvesinden, “Türkiye için terör ve güvenlik tehditleri bitene kadar Suriye’den çekilmek yok, oldu bittilere izin vermeyeceğiz” yönünde kararlı açıklamalar yapıldı. Bunun gereği yapılacak ve Suriye’deki TSK varlığı yeni birliklerle takviye edilecek. Zırhlı, mekanize tugay düzeyinde büyük birlikler değil, özel eğitimli seçkin komandolarla El Bab’a tahkimat yapılacak.

El Bab'a elit birlikler gidecek

Yeni kaydırılacak birlikler halen El Bab’ın batısında bulunan 500 kadar Özel Kuvvetler komandosunun, yani bordo berelinin hemen arkasındaki kuşakta görev yapacak. Bu birlikler DEAŞ’lı teröristlerin sızma harekâtı ve canlı bomba saldırılarını püskürtme görevi üstlenecek. Arkalarından patlayıcı ve tuzaklamalara karşı istihkam, piyadeler ve mekanize birlikler ilerleyecek.

RUSYA İLE YENİ MEKANİZMA 

Rusya ile Türkiye arasında istihbarat paylaşımı, DEAŞ hedeflerine yönelik hava operasyonlarının sayısının artması, Türk jetlerinin uçuş güvenliği ve DEAŞ teröristlerinin çevrelenmesi konusunda yeni bir mekanizma oluşturuldu. Özellikle açtıkları tünellerden sızan DEAŞ teröristlerine karşı güneyden de saldırılar yapılması planlanıyor. Menbiç operasyonuna altyapı oluşturması açısından El Bab’ın tamamen kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.El Bab operasyonu yavaş ilerlemesine rağmen başarılı gidiyor. Yerel halkın içine saklanmış DEAŞ militanlarının tespit edilmesi konusunda Rusya üzerinden bir destek bekleniyor.

ANLIK İSTİHBARAT PAYLAŞIMI YAPILIYOR

ÖSO ile birlikte karadan ilerleyen TSK unsurlarının havadan daha sonuç alıcı biçimde desteklenmesi için Rusya ile anlık istihbarat paylaşımı mekanizması oluşturuldu. Bu kapsamda TSK’nın anlık hava operasyonlarının sayısı da artacak.Rusya ile Türk jetlerinin uçuş güvenliğini sağlamaya yönelik, izin-onay süreci hızlandırıldı. Aralarında sözde ‘emir düzeyinde’ 18 ismin de bulunduğu karargâh toplantısında DEAŞ’lıların öldürüldüğü hava operasyonu bu kapsamda gerçekleştirildi. Musul’dan kaydırılan DEAŞ teröristlerine karşı da yeni önlemler alınacak.

TSK tarafından ele geçirilen yerlere yeni unsurların da yerleştirilmesi düşünülüyor. ABD’nin ‘dost ateşi’ne maruz kalmamak için de bazı tedbirler masada. Türk askeri ilerledikçe arkasını sağlama alacak; birlikler arasındaki hatları tahkim edecek ve lojistik takviyeyi kolaylaştıracak revize bir planla istediği sonucu alana kadar Suriye’deki varlığını sürdürecek.

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