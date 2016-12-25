Bill Gates geleceğin mesleklerini açıkladı

İş dünyasının ünlü sosyal platformu LinkedIn'in yöneticisi Daniel Roth'a röportaj veren Bill Gates, gelecekte kariyer yapacak kişiler için en önemli alanların fen bilimleri, matematik ve ekonomi olacağını düşündüğünü açıkladı.
NTV'de yer alan habere göre, "Mutlaka kod yazmanız gerekmiyor fakat mühendislerin neler yapabildiklerini ve ne yapamayacaklarını anlamanız gerekiyor" diyen Gates, bu alanlarda yetkin olan kişilerin gelecekte tüm kurumlar için değişimin tetikleyicisi olacağını düşündüğünü belirtti.
TEMİZ ENERJİ ARAYIŞI
Bill Gates geçtiğimiz günlerde temiz enerji üretmenin yeni yollarına yatırım yapmak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek hedefiyle yola çıkan 1 milyar dolarlık bir fonun başına geçeceğini açıkladı. Fonu yönetecek vakfın üyeleri arasında toplam varlıkları 170 milyar doları geçen, Amazon CEO'su Jeff Bezos, Alibaba kurucusu Jack Ma gibi ünlü yatırımcılar bulunmakta. Gates, Donald Trump'un ABD'deki başkanlık seçimlerindeki zaferine ise iyimser yaklaşmakta. ABD'nin 'yeni bir dönem'e girdiğini söyleyen ünlü yatırımcı, sağlık, eğitim ve enerji konusunda inovasyon yatırımlarının iki katına çıkmasını beklediğini söyledi.
- Türkiye'ye sızmaya çalışırken sınırda yakalandı!Meteorolojiden 4 il için kar yağışı uyarısıDünyada 10 tane var! Biri de Bahçeli'deYaz saati uygulamasına karşı 110 bin imza toplandıBaşakşehir'den hakem isyanı!Pereira, Galatasaraylı Yasin Öztekin'i istiyor!Harekat sonrası DEAŞ telsiz konuşmalarına ulaşıldı!UEFA en iyi çıkış yapan 11'i belirlediABD adına dramatik açıklamaBu görüntüler stüdyoda mı çekiliyor?
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
İmsak 06:47 Güneş 08:20 Öğle 13:11 İkindi 15:28 Akşam 17:49 Yatsı 19:16
- 13°C Adana
- 8°C Adıyaman
- -1°C Afyon
- 6°C Ağrı
- 3°C Amasya
- 1°C Ankara
- 11°C Antalya
- 3°C Artvin
- 7°C Aydın
- 5°C Balıkesir
- BIST: 76.972 -0.56
- Altın: 128,025 0.49
- Dolar: 3,5120 -0.01
- Euro: 3,6706 -0.02
Bill Gates geleceğin mesleklerini açıkladı
İş dünyasının ünlü sosyal platformu LinkedIn'in yöneticisi Daniel Roth'a röportaj veren Bill Gates, gelecekte kariyer yapacak kişiler için en önemli alanların fen bilimleri, matematik ve ekonomi olacağını düşündüğünü açıkladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Tavuk dürümün içinden çıkanlar şok etti!
- 2017 yılı hac kayıtları ne zaman başlayacak?
- Ünlü oyuncu uçakta kalp krizi geçirdi
- Uzmanlardan "Facebook" uyarısı!
- "Yas ve acı varken çıkıp şarkı söylemek içimden gelmiyor"
- Önce şaka zannetti! Kargoyu açınca şaşkına döndü!
- Ebru Gündeş boşanmaktan vazgeçti
- Milli görüşün değerli hocası vefat etti!
- Bazan: Abdest almadan sokağa çıkmam
- Diriliş Ertuğrul'da flaş ayrılık
- 4 çocuğu da reddetti!
- İnanılmaz! Cenazedeki Rus papaz Nihat Doğan'ın ikizi gibi
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.