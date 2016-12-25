25 Aralık 2016 Pazar26 R.Evvel 1438
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Türk-Rus ilişkileri Economist'i rahatsız etti

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Economist, Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesini ele aldığı yazıda "cinayetin Rusya ile Türkiye'yi daha da yakınlaştıracağını" yazdı.
Türk-Rus ilişkileri Economist'i rahatsız etti
Türk-Rus ilişkileri Economist'i rahatsız etti Türk-Rus ilişkileri Economist'i rahatsız etti Türk-Rus ilişkileri Economist'i rahatsız etti

 

Yazıda cinayetle ilgili ayrıntıları aktaran dergi, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in saldırıyı bir "provokasyon" olarak nitelediğini ve teröre karşı işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulunduğunu aktarıyor.

Dergi Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın "Suikastın ilişkilere zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz" açıklaması yaptığı ve Moskova'daki Suriye toplantısının planlandığı gibi gerçekleştirildiğini de söylüyor.

BATI ENDİŞELENMEKTE HAKLI

Economist dergisindeki makale, şu satırlarla sona eriyor:

"Türkiye topraklarında cinayete kurban giden ilk yabancı temsilci olan Karlov'un öldürülmesinin daha büyük sonuçları olabilir. Batılı ülkeler Türkiye'nin Rusya'yla yeniden yakınlaşmasının boyutları konusunda endişeli olmakta haklı.

Ama Erdoğan ve Putin'in çatışmamasını ummak için daha çok nedenleri var. İki güçlü lider gerilimi azaltmak için ellerinden geleni yapıyor gibi görünüyor. İlişkileri, büyükelçinin ölümünden her zamankinden daha güçlü çıkabilir."

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