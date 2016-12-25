Hastanenin önüne bırakılan Kübra hayatını kaybetti

İstanbul'a erkek arkadaşının yanına gelen 20 yaşındaki genç kız, özel bir hastanenin kapısına bırakıldı. Kübra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Büyükçekmece'de özel bir hastaneye önceki gece bir araç yaklaştı. Araçtan inen 2 kişi, baygın haldeki genç bir kızı hastanenin önüne bırakarak uzaklaştı. Görevliler tarafından hemen hastaneye alınan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Doktorlar tarafından yapılan incelemede, genç kızın vajinasında yırtık olduğu ve kanında aşırı alkol bulunduğu belirlendi. Olay yerine çağrılan polis, genç kızın 20 yaşındaki K.H. olduğunu tespit etti. Doktorlar, polise genç kızın bir ilişki yaşamış olduğunu bu ilişkide de tecavüz ihtimalinin bulunduğunu söyledi.



Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan genç kızın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.



DÜZCE'DEN İSTANBUL'A ERKEK ARKADAŞININ YANINA GELMİŞ



Genç kızın ölmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri de devreye girdi. Yapılan çalışmalarda, genç kızın Düzce'de yaşadığı ve İstanbul'a erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişinin yanına geldiği öğrenildi.



Çalışmalarda, K.H.'yi hastaneye bırakan 2 kişinin kimlikleri de tespit edildi. Polisin yaptığı operasyonda şüphelilerden biri bulunarak gözaltına alındı.



Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli, ikinci kişinin genç kızın sevgilisi olduğunu iddia etti. Bunun üzerine polis, K.H.'nin sevgilisini aramaya başladı. (Mustafa ŞEKEROĞLU/ Habertürk)