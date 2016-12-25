Pereira, Galatasaraylı Yasin Öztekin'i istiyor!

Geçtiğimiz günlerde Almanya Bundesliga 2 takımı 1860 Münih ile anlaşan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, sezon başından beri Galatasaray'da 8 gol atarak yıldızlaşan Yasin Öztekin'i takibe aldı.

GALATASARAY İLE YENİ KONTRAT

Altyapı eğitimini Almanya'da alan ve 1.5 yıl daha Galatasaray ile sözleşmesi olan Yasin'in, yıllık 1.1 milyon Euro'luk ücretine zam yapılması halinde Sarı-kırmızılı ekiple yeni kontrat yapacağı iddia edildi.

2014 yılında Kayseri Erciyes'ten gelen ve ilk sezonun ikinci yarısında şampiyonlukta önemli rol oynayan Yasin, bu sezon 17 resmi maçta attığı 8 golle Galatasaray'ın en skorer ismi durumunda.