25 Aralık 2016 Pazar26 R.Evvel 1438
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Yaz saati uygulamasına karşı 110 bin imza toplandı

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Türkiye'de yaz saati uygulamasına devam edilmesinin olumsuz etkileri olduğu savunularak başlatılan kampanyaya 110 bin kişi imza attı.
Yaz saati uygulamasına karşı 110 bin imza toplandı
Yaz saati uygulamasına karşı 110 bin imza toplandı Yaz saati uygulamasına karşı 110 bin imza toplandı Yaz saati uygulamasına karşı 110 bin imza toplandı

 

Bakanlar kurulu kararı ile Avrupa ülkelerinin aksine 29 Ekim’i 30 Ekim’e bağlayan gece saatlerde değişiklik yapılmadı. Türkiye’de yaz saatinin devam etmesi sonucu özellikle Batı illerinde yaşayanlar işe gün ağarmadan işe gitmek zorunda kalmaktan yakındı. İstanbul'da toplu ulaşımda önemli merkezlerden biri olan Avcılar, Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonları'nda gün ağarmadan büyük kalabalık görülüyor. İstanbul’da halen sabah ezanı saat 07.20’de okunurken uzak semtlerdeki işlerine gitmek zorunda kalanlar bundan Avcılar'da metrobüse binip işlerine gidebilmek için 1.5-2 saat öncesinden uyanmak zorunda kaldıklarını anlattılar.

İnternetteki sosyal kampanyaların düzenlendiği ‘change.org’ sitesinde yaz saati uygulamasının kaldırılmasını isteyenler imza kampanyası başlattı. Kampanyada kısa sürede 110 bin imzaya yaklaşılırken, zaman diliminin Türkiye’de dünya saatinden 3 saat ileride olması nedeniyle sorunlar ortaya çıktığı savunuldu.

İmza metninde şöyle denildi:

*Türk halkı olarak daha az gün ışığına bağlı birtakım fiziksel (D vitamini eksikliği neticesinde kemik gelişimi ve bağışıklık sistemi) ve ruhsal (depresyon, anksiyete, mutsuzluk, verimsizlik) sağlık bozuklukları

* Daha az gün ışığından dolayı global teknolojinin gözdesi olan güneş enerjisi sistemlerinden faydalanamama

* Globalleşen ekonomide uluslararası ekonomik faaliyetlerde bulunan şirket çalışanlarının dünyanın ticaret, sanayi, bilim, ekonomi ve daha birçok alanda önde gelen ülkeleriyle yaşadıkları iletişim problemi

*Türkiye'nin belirtilen aynı ülkelerle rekabet içerisinde olması gerekirken bu rekabette iletişim ve iş faaliyetlerinin aksaması ve verimsizleşmesi sebebiyle geride kalması gibi daha detaylı araştırmalarla verilerle kanıtlanabilecek olan gibi problemlerle karşı karşıyayız. Bu sebeple çok geç olmadan gerekli araştırmaların yapılması ve bu uygulamanın kaldırılmasını, gün ışığından daha fazla faydalanabildiğimiz önceki uygulamaya geçilmesini talep ediyoruz.”

'Enerji tasarrufu' amacıyla sürdürülen yaz saati uygulamasına devam edilmesine karşılık Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verileri kasım ayındaki elektrik tüketiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 oranında arttığını ortaya koymuştu.

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