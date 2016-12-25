25 Aralık 2016 Pazar26 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:20Öğle 13:11İkindi 15:28Akşam 17:49Yatsı 19:16
    • 11°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 76.972 -0.56
  • Altın: 128,025 0.49
  • Dolar: 3,5120 -0.01
  • Euro: 3,6706 -0.02

6 bin liralık mil puanına Yargıtay engeli

»
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, mil puanı biriktirmek için kredi kartıyla 19 günde başkalarına ait 586 fatura yatıran ve yaklaşık 6 bin liralık puan biriktiren kişinin, kredi kartının ve mil puanlarının iptal edilmesini yasaya uygun buldu.
6 bin liralık mil puanına Yargıtay engeli
6 bin liralık mil puanına Yargıtay engeli 6 bin liralık mil puanına Yargıtay engeli 6 bin liralık mil puanına Yargıtay engeli

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, mil puanı biriktirmek için kredi kartıyla 19 günde başkalarına ait 586 fatura yatıran ve yaklaşık 6 bin liralık puan biriktiren kişinin, kredi kartının ve mil puanlarının iptal edilmesini yasaya uygun buldu.

Niğde'de bir iş yeri sahibi, mil puanı biriktirmek için kredi kartından başkalarının faturalarını ödedi. Bu şekilde 19 günde 586 fatura ödeyen iş yeri sahibi, yaklaşık 6 bin liralık uçak bileti alacak kadar mil biriktirdi.

Söz konusu süre içerisinde yüklü miktarda fatura ödenmesi bankanın dikkatini çekti. Durumu araştıran banka, kredi kartını kullanıma kapatarak biriken puanları iptal etti.

Banka, davacıya ait kredi kartının ticari kullanım nedeniyle kapatıldığını, telefon operatörü bayisi olarak ticaret yapan davacının Tüketici Yasası kapsamında kendisine verilen kredi kartıyla periyodik olarak dükkanına gelen müşterilerin kontör ve telefon faturalarını ödediğini tespit ederek, bu durumun Türkiye Bankalar Birliğinin ilgili tebliği ve kredi kartı üyelik sözleşmesine aykırı olduğunu savundu.

İş yeri sahibi, kredi kartının tekrar kullanıma açılması ve puanların geri yüklenmesi istemiyle dava açtı.

Davayı görüşen Niğde 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı reddetti. Mahkemenin ret gerekçesinde Bankalar Birliğinin ilgili tebliğinde, bankaların bir müşterinin fatura tahsilat işlemlerini meslek edinip edinmediğinin tespitine yönelik tedbirler almasının da düzenlendiği belirtildi.

Kontroller sonunda bankaların sunduğu hizmetlerin üçüncü kişiler adına ticari amaçla kullandırıldığının tespiti halinde bu işlemlerin engelleneceği, gerçek kişiye ait hesaplardan yapılan vergi, fatura, trafik cezası ödemesi gibi işlemlerin aylık toplamının 20'yi geçmesi halinde işlemlerin yapıldığı hesapların incelemeye alınabileceğinin öngörüldüğü hatırlatıldı.

Tebliğde ayrıca bu durumda kredi kartı iptali dahil gerekli önlemlerin alınacağının belirtildiğine yer verilen kararda, davacının sadece 19 gün içinde 586 fatura ödemesi gerçekleştirdiği ve kredi kartı başvuru formundaki bilgilerden de ticari faaliyette bulunduğunun görüldüğü anlatıldı.

Kararda, kredi kartıyla kendi faturalarını değil, başkalarına ait faturaları kendi işyerinde ödediği, davalı bankanın kredi kartını iptal etmesi ve biriken mil puanını parasal olarak kullandırmaması işleminde mevzuat ve sözleşme hükümlerine aykırılık bulunmadığı kaydedildi.

Davacının kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan ile Putin arasında önemli görüşme!Erdoğan ile Putin arasında önemli görüşme!Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefonda görüştüğünü duyurdu.
Kocaköy'de bir terörist öldürüldüKocaköy'de bir terörist öldürüldüDiyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yol kontrol noktasına yaklaşan ve “dur” ihtarına uymayarak, kaçtıktan sonra kendisini takip eden jandarma ekiplerine ateş açan bir aracın içerisindeki terörist, yaşanan çatışmada öldürüldü.
Bakan Soylu: 'Kimsenin oyun kurmasına müsaade etmeyeceğiz'Bakan Soylu: 'Kimsenin oyun kurmasına müsaade etmeyeceğiz'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birilerinin Türkiye’yi kenara iterek çevre coğrafyayı şekillendirmeye çalıştıklarını belirterek, “Bizim dışımızda da burada kimsenin oyun kurmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.
Büyük ikramiye kazandı 4 yılda her şeyini kaybettiBüyük ikramiye kazandı 4 yılda her şeyini kaybettiMilli Piyango'dan iki defa büyük ikramiye kazanıp tüm parasını kısa sürede tüketen, Milyarder Osman lakaplı Osman Kaplan, "Bu paranın direksiyon ve freni yok, yönetemiyorsunuz" diyor
BMGK’nın kararına rağmen işgal sürüyor!BMGK’nın kararına rağmen işgal sürüyor!İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında Birleşmiş Milletler'in kararına rağmen, Doğu Kudüs'te 5 bin 600 yeni konut inşa etmeyi planladığı bildirildi.
Bebeklerini çöpe atan anne-babadan şok ifadeBebeklerini çöpe atan anne-babadan şok ifadeBursa'da çöp konteynerinde bulunan bebek cesediyle ilgili anne ve babanın verdiği ifade kan dondurdu.
  • Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir açıklama daha!25 Aralık 2016 Pazar 16:00
  • Saldırgan 10 saat beklemiş25 Aralık 2016 Pazar 15:30
  • Rus yetkili açıkladı: Terör saldırısı mı?25 Aralık 2016 Pazar 15:27
  • 6 bin liralık mil puanına Yargıtay engeli25 Aralık 2016 Pazar 15:00
  • Suikastçı polisin para trafiği ortaya çıktı!25 Aralık 2016 Pazar 14:33
  • Whatsapp'ta fuhuş hattı kurmuşlar25 Aralık 2016 Pazar 14:30
  • Üst düzey PKK'lı yakalandı!25 Aralık 2016 Pazar 13:47
  • O akademisyenler hakkında şok ifadeler!25 Aralık 2016 Pazar 13:30
  • Başbakan'dan Medvedev'e taziye mesajı25 Aralık 2016 Pazar 13:24
  • Adil Öksüz’ün kuzeni tutuklandı!25 Aralık 2016 Pazar 13:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri