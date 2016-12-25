MHP'den açıklama: 'Hükümete tam destek veriyoruz'

Usta, beraberindeki partililerle Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık'ın Vezirköprü'deki ailesini ziyaret etti.
Şehit yakınlarıyla bir süre sohbet eden Usta, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.
Usta, teröre karşı verilen mücadeleye destek olduklarını belirterek, "Bizler terörün bitmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Hükümetin terörle mücadelede yaptığı çalışmalara tam destek veriyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak." ifadesini kullandı.
Usta, daha sonra, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında yaralanan Çevik Kuvvet Polisi Ali Yüksel ile yine İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet otobüsünün geçtiği sırada teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan Çevik Kuvvet Polisi Veysel İğci'yi ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Ziyaretlerinde Usta'ya MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Ahmet Özata ve partililer eşlik etti.
- Erdoğan ile Putin arasında önemli görüşme!Kocaköy'de bir terörist öldürüldüDüşen Rus uçağı hakkında flaş iddia!Bakan Soylu: 'Kimsenin oyun kurmasına müsaade etmeyeceğiz'Büyük ikramiye kazandı 4 yılda her şeyini kaybetti7.6 büyüklüğünde çok şiddetli deprem!BMGK’nın kararına rağmen işgal sürüyor!işte Güne Damga Vuran ManşetlerBebeklerini çöpe atan anne-babadan şok ifadeKOSGEB'in KOBİ'lere faizsiz kredi ödemesi yarın başlıyor
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
İmsak 06:47 Güneş 08:20 Öğle 13:11 İkindi 15:28 Akşam 17:49 Yatsı 19:16
- 11°C Adana
- 7°C Adıyaman
- 0°C Afyon
- 5°C Ağrı
- 2°C Amasya
- 1°C Ankara
- 12°C Antalya
- 2°C Artvin
- 9°C Aydın
- 5°C Balıkesir
- BIST: 76.972 -0.56
- Altın: 128,025 0.49
- Dolar: 3,5120 -0.01
- Euro: 3,6706 -0.02
MHP'den açıklama: 'Hükümete tam destek veriyoruz'
Usta, beraberindeki partililerle Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık'ın Vezirköprü'deki ailesini ziyaret etti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Tavuk dürümün içinden çıkanlar şok etti!
- 2017 yılı hac kayıtları ne zaman başlayacak?
- Ünlü oyuncu uçakta kalp krizi geçirdi
- Uzmanlardan "Facebook" uyarısı!
- "Yas ve acı varken çıkıp şarkı söylemek içimden gelmiyor"
- Önce şaka zannetti! Kargoyu açınca şaşkına döndü!
- Ebru Gündeş boşanmaktan vazgeçti
- Milli görüşün değerli hocası vefat etti!
- Bazan: Abdest almadan sokağa çıkmam
- Diriliş Ertuğrul'da flaş ayrılık
- 4 çocuğu da reddetti!
- İnanılmaz! Cenazedeki Rus papaz Nihat Doğan'ın ikizi gibi
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.