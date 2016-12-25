25 Aralık 2016 Pazar26 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:20Öğle 13:11İkindi 15:28Akşam 17:49Yatsı 19:16
    • 11°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 76.972 -0.56
  • Altın: 128,025 0.49
  • Dolar: 3,5120 -0.01
  • Euro: 3,6706 -0.02

MHP'den açıklama: 'Hükümete tam destek veriyoruz'

»
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Hükümetin terörle mücadelede yaptığı çalışmalara tam destek veriyoruz." dedi.
MHP'den açıklama: 'Hükümete tam destek veriyoruz'
MHP'den açıklama: 'Hükümete tam destek veriyoruz' MHP'den açıklama: 'Hükümete tam destek veriyoruz' MHP'den açıklama: 'Hükümete tam destek veriyoruz'

Usta, beraberindeki partililerle Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı  teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma  Uzman Çavuş Adnan Uluışık'ın Vezirköprü'deki ailesini ziyaret etti.
 
Şehit yakınlarıyla bir süre sohbet eden Usta, aileye başsağlığı  dileğinde bulundu.
 
Usta, teröre karşı verilen mücadeleye destek olduklarını belirterek,  "Bizler terörün bitmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Hükümetin terörle  mücadelede yaptığı çalışmalara tam destek veriyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde  kalmayacak." ifadesini kullandı.
 
Usta, daha sonra, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında yaralanan  Çevik Kuvvet Polisi Ali Yüksel ile yine İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet  otobüsünün geçtiği sırada teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda  yaralanan Çevik Kuvvet Polisi Veysel İğci'yi ziyaret ederek sağlık durumları  hakkında bilgi aldı.
 
Ziyaretlerinde Usta'ya MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Ahmet Özata ve  partililer eşlik etti.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
MHP'den açıklama: 'Hükümete tam destek veriyoruz'MHP'den açıklama: 'Hükümete tam destek veriyoruz'MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Hükümetin terörle mücadelede yaptığı çalışmalara tam destek veriyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan El-Bab ve Münbiç'ten sonraki hedefleri açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan El-Bab ve Münbiç'ten sonraki hedefleri açıkladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Erol Olçok kampüsü açılışında konuştu.
Binali Yıldırım: Bırakın sırtımızı sıvazlamayıBinali Yıldırım: Bırakın sırtımızı sıvazlamayıDolmabahçe'de kadın girişimcilerle bulunan Başbakan Binali Yıldırım, sınır dışında devam eden operasyonlara değindi.
MHP lideri Bahçeli çok sert çıktı: El-Bab'ı başlarına yıkın!MHP lideri Bahçeli çok sert çıktı: El-Bab'ı başlarına yıkın!MHP lideri Bahçeli, Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Fırat Kalkanı kesinlikle zaferle taçlanmalıdır. El-Bab zebanilerin başına yıkılmalı ve hepsinin kökü kazınmalıdır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki DEİK Genel Kurulu Toplantısı'nda konuştu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Ziya Pir'e hukuk dersiAdalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Ziya Pir'e hukuk dersiAdalet Bakanı Bekir Bozdağ HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in soru önergesine cevaplandırdı.
  • Yedek vekillik krizi rötuşla düzeltilecek!24 Aralık 2016 Cumartesi 08:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü24 Aralık 2016 Cumartesi 08:34
  • Dışişleri Bakanlığı: Memnuniyetle karşılıyoruz24 Aralık 2016 Cumartesi 08:15
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toprağa gömeceğiz23 Aralık 2016 Cuma 15:57
  • AK Parti'den kritik hamle! Tüm illere gönderildi23 Aralık 2016 Cuma 13:47
  • CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan hükümete övgü23 Aralık 2016 Cuma 11:57
  • İşte Sevr antlaşmasının bilinmeyen maddeleri23 Aralık 2016 Cuma 11:46
  • Teklifteki maddeden ‘yedek’ vekil ifadesi çıkarılıyor23 Aralık 2016 Cuma 10:06
  • Van’da 506 kişi CHP üyeliğinden atıldı23 Aralık 2016 Cuma 10:00
  • Erdoğan yılın fotoğraflarını seçti23 Aralık 2016 Cuma 08:39
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri