25 Aralık 2016 Pazar26 R.Evvel 1438
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Saldırgan 10 saat beklemiş

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Kayseri'de askerleri hedef alan hain terör saldırısı soruşturmasını yürüten emniyet yetkilileri, bomba yüklü aracın güzergahını tespit etti.
Saldırgan 10 saat beklemiş
Saldırgan 10 saat beklemiş Saldırgan 10 saat beklemiş Saldırgan 10 saat beklemiş

 

 

Kayseri 1. Komando Tugayı'ndaki askerleri çarşı iznine götüren sivil halk otobüsüne yönelik 17 Aralık'taki bombalı araçla terör saldırısı soruşturmasını yürüten emniyet birimleri, bazı önemli tespitler yaptı.

Olaydan bir gün önce Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinden çalınan beyaz kamyonetin kullandığı güzergah belirlendi. Çalındıktan hemen sonra cuma sabaha karşı Şanlıurfa'dan TAG Otoyolu'nu kullanarak çıkış yapan kamyonet, Gaziantep üzerinden Adana'ya ulaştı.

BOMBA DÜZENEĞİ YERLEŞTİRİLMİŞ

Otoyolun kadirli çıkışını kullanarak ilçe yoluna giren kamyonetin Kayseri'ye doğru yola çıkmadan önce yaklaşık 10 saat bu bölgede kaldığı belirlendi.

Karayolları üzerindeki plaka tanıma sistemi ve MOBESE'lerdeki incelemelerde çalıntı aracın, "bölgede buharlaşması" sırasında çalıntı kaydının gözükmemesi için Kırıkkale'deki aynı renk ve modeldeki bir kamyonete ait sahte ikiz plakanın takılıp bomba düzeneğinin yerleştirildiği anlaşıldı.

PINARBAŞI'NDAN GİRİŞ YAPMIŞ

Sahte plakalı ve bomba düzeneği yüklenmiş olarak bu kez ara yollardan Kayseri'ye geçen bomba düzeneği yüklü aracın, Kozan-Feke-Saimbeyli'yi bağlayan ara yolu kullanıp Kahramanmaraş-Kayseri anayoluna çıktığı ve Pınarbaşı ilçesinden kente giriş yaptığı anlaşıldı.

Araştırmalarda, çalıntı aracın güvenlik güçlerinin ana yollar ve otoyollardaki uygulamalardan şüphe çekmemek için ara güzergahları kullandığı değerlendiriliyor. Patlayıcı artıklarının kriminal incelemesi sonrasında, Kayseri'deki bomba düzeneğinde Beşiktaş'taki bombalı saldırıda kullanılan fabrikasyon patlayıcıların kullanıldığı tespit edildi.

Kayseri'deki düzenekte de yine RDX ve TNT'nin yanı sıra yeni kullanılmaya başlanan PETN adlı kimyasalın kullanıldığı anlaşıldı.

Milliyet

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