Bebeklerini çöpe atan anne-babadan şok ifade

Bursa'da çöp konteynerinde bulunan bebek cesediyle ilgili anne ve babanın verdiği ifade kan dondurdu.

Bursa'da, gizli ilişkileri sonucu doğan bebeklerini çöp konteynerine atma ve donarak ölmesine sebep olma suçundan tutuklanan Sezai Durmayaz ve sevgilisi Çiğdem Şimşek'in yargılanmasına devam edildi.

Adli Tıp Kurumu'ndan en son gelen raporda bebeğin doğum sonrası kan kaybından öldüğü ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine cumhuriyet savcısı, sanıkların 25'er yıl hapis cezası almasını istedi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLÜNCE ORTAYA ÇIKTI

Osmangazi İlçesi'nde tornacılık yapan 39 yaşındaki Sezai Durmayaz, kendisi gibi bekar olan 20 yaşındaki Çiğdem Şimşek ile birlikte yaşamaya başladı. Bu birliktelikten hamile kalan Şimşek, geçtiğimiz Ocak'ın 20'sinde tuvalette 8 aylık erkek bebeği dünyaya getirdi. İddiaya göre Durmayaz, göbek bağını makasla kestiği bebeği poşete koydu ve evin çatı katına çıkardı, ardından da çöp konteynerine attı.

Olay, kanaması durmayan Şimşek'in yakınları tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürülmesi sonucu ortaya çıktı. Şimşek'in ilk ifadesinden sonra polis çöp konteynerine poşetle konulan bebeğin cesedini buldu.

Sonrasında Durmayaz gözaltına alındı. Ardından, taburcu olan Şimşek ve Durmayaz, ayrı tarihlerlerde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÇELİŞKİLİ SAVUNMALAR!

Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'İhmali davranışla kasten adam öldürmek' suçundan haklarında dava açılan sanıklardan Durmayaz, Şimşek'in hamileliğinden haberinin olmadığını, olay günü tuvalete gidince kendisinden yardım istediğini söyleyerek, "Tuvalette cansız bebek gördüm. Cesedi alıp poşet içersinde çatı katına çıkardım. Çiğdem kanama nedeni ile yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Gece gelmeyince ölü olan bebeği çöp konteynerine attım" şeklinde konuştu.





Şimşek de savunmasında, sevgilisi Durmayaz'ın hamile olduğunu bilmesine rağmen bir gün karnına çıkarak oturduğunu söyledi. Şimşek, "O gün tuvalette ayakta doğum yaptım. Bebek canlıydı. Sezai, gelen bebeğin makas ile kordonunu kesti. Ben de kan kaybettiğim için yakınlarım tarafından hastaneye kaldırıldım" dedi.

TUTUKLU YARGILANMAYA DEVAM KARARI

Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda, önceden donarak öldüğü belirtilen bebeğin, 'kesilen kordonundan sonra bakım, koruma, gözetim ilişkisi ile icrai davranışların gerçekleşmemesi nedeniyle kan kaybından öldüğünün' ortaya çıktığını aktardı.

Savcı, bu sebeple sanıkların 'İhmali davranışla kasten adam öldürmek" suçlarından 25'er yıl hapse çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, karar aşamasına gelen duruşmayı sanık avukatlarının son savunmalarını yapmak için süre istemeleri sebebi ile erteledi. Mahkeme, sanıkların tutuklu kalmalarının devamına karar verdi.