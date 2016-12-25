25 Aralık 2016 Pazar26 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:20Öğle 13:11İkindi 15:28Akşam 17:49Yatsı 19:16
    • 11°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 76.972 -0.56
  • Altın: 128,025 0.49
  • Dolar: 3,5120 -0.01
  • Euro: 3,6706 -0.02

Başbakan'dan Medvedev'e taziye mesajı

»
Başbakan'dan Medvedev'e taziye mesajı
Başbakan Yıldırım'ın,düşen Rus uçağı münasebetiyle meslektaşı Dimitri Medvedev'e doğrudan bir taziye mesajı gönderdi.
Başbakan'dan Medvedev'e taziye mesajı Başbakan'dan Medvedev'e taziye mesajı Başbakan'dan Medvedev'e taziye mesajı

 

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Tupolev Tu-154 tipi bir uçağın bugün Soçi kentinden 92 kişiyle havalandıktan sonra düşmesi üzerine, Rus mevkidaşı Medvedev'e doğrudan bir taziye mesajı gönderdi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, hayatını kaybedenler için hükumetin taziye ve dayanışma mesajını ilettiği kaydedildi.

BAKAN IŞIK, RUS BAKANA TAZİYELERİNİ İLETTİ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rus askeri nakliye uçağının düşmesi nedeniyle RusyaSavunma Bakanı Sergey Şoygu'ya taziyelerini iletti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Işık, düşen Rusya Savunma Bakanlığına ait TU-154 tipi uçak nedeniyle Rus mevkidaşı Şoygu'ya taziye mesajı gönderdi.

Bakan Işık, mesajında, şunları kaydetti: "Soçi'den kalkan Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait TU-154 tipi askeri nakliye uçağının Karadeniz'de Rus arama kurtarma sahası içinde bulunan bir yere düştüğünü ve uçakta bulunan mürettebat ile yolcuların hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bütün Rus halkına başsağlığı diliyorum."

DIŞİŞLERİ'NDEN DE AÇIKLAMA VAR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait Tupolev-154 tipi bir uçağın, 84 yolcu ve 8 mürettebatla bu sabah Karadeniz’e düştüğünün derin üzüntüyle öğrenildiğini belirtti. Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu, bugün düşen Rus uçağıyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, "Başta hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları olmak üzere dost Rus halkına ve devletine başsağlığı diliyoruz" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan ile Putin arasında önemli görüşme!Erdoğan ile Putin arasında önemli görüşme!Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefonda görüştüğünü duyurdu.
Kocaköy'de bir terörist öldürüldüKocaköy'de bir terörist öldürüldüDiyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yol kontrol noktasına yaklaşan ve “dur” ihtarına uymayarak, kaçtıktan sonra kendisini takip eden jandarma ekiplerine ateş açan bir aracın içerisindeki terörist, yaşanan çatışmada öldürüldü.
Bakan Soylu: 'Kimsenin oyun kurmasına müsaade etmeyeceğiz'Bakan Soylu: 'Kimsenin oyun kurmasına müsaade etmeyeceğiz'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birilerinin Türkiye’yi kenara iterek çevre coğrafyayı şekillendirmeye çalıştıklarını belirterek, “Bizim dışımızda da burada kimsenin oyun kurmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.
Büyük ikramiye kazandı 4 yılda her şeyini kaybettiBüyük ikramiye kazandı 4 yılda her şeyini kaybettiMilli Piyango'dan iki defa büyük ikramiye kazanıp tüm parasını kısa sürede tüketen, Milyarder Osman lakaplı Osman Kaplan, "Bu paranın direksiyon ve freni yok, yönetemiyorsunuz" diyor
BMGK’nın kararına rağmen işgal sürüyor!BMGK’nın kararına rağmen işgal sürüyor!İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında Birleşmiş Milletler'in kararına rağmen, Doğu Kudüs'te 5 bin 600 yeni konut inşa etmeyi planladığı bildirildi.
Bebeklerini çöpe atan anne-babadan şok ifadeBebeklerini çöpe atan anne-babadan şok ifadeBursa'da çöp konteynerinde bulunan bebek cesediyle ilgili anne ve babanın verdiği ifade kan dondurdu.
  • Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir açıklama daha!25 Aralık 2016 Pazar 16:00
  • Saldırgan 10 saat beklemiş25 Aralık 2016 Pazar 15:30
  • Rus yetkili açıkladı: Terör saldırısı mı?25 Aralık 2016 Pazar 15:27
  • 6 bin liralık mil puanına Yargıtay engeli25 Aralık 2016 Pazar 15:00
  • Suikastçı polisin para trafiği ortaya çıktı!25 Aralık 2016 Pazar 14:33
  • Whatsapp'ta fuhuş hattı kurmuşlar25 Aralık 2016 Pazar 14:30
  • Üst düzey PKK'lı yakalandı!25 Aralık 2016 Pazar 13:47
  • O akademisyenler hakkında şok ifadeler!25 Aralık 2016 Pazar 13:30
  • Başbakan'dan Medvedev'e taziye mesajı25 Aralık 2016 Pazar 13:24
  • Adil Öksüz’ün kuzeni tutuklandı!25 Aralık 2016 Pazar 13:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri