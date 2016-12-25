Başbakan'dan Medvedev'e taziye mesajı

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Tupolev Tu-154 tipi bir uçağın bugün Soçi kentinden 92 kişiyle havalandıktan sonra düşmesi üzerine, Rus mevkidaşı Medvedev'e doğrudan bir taziye mesajı gönderdi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, hayatını kaybedenler için hükumetin taziye ve dayanışma mesajını ilettiği kaydedildi.

BAKAN IŞIK, RUS BAKANA TAZİYELERİNİ İLETTİ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rus askeri nakliye uçağının düşmesi nedeniyle RusyaSavunma Bakanı Sergey Şoygu'ya taziyelerini iletti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Işık, düşen Rusya Savunma Bakanlığına ait TU-154 tipi uçak nedeniyle Rus mevkidaşı Şoygu'ya taziye mesajı gönderdi.

Bakan Işık, mesajında, şunları kaydetti: "Soçi'den kalkan Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait TU-154 tipi askeri nakliye uçağının Karadeniz'de Rus arama kurtarma sahası içinde bulunan bir yere düştüğünü ve uçakta bulunan mürettebat ile yolcuların hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bütün Rus halkına başsağlığı diliyorum."

DIŞİŞLERİ'NDEN DE AÇIKLAMA VAR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait Tupolev-154 tipi bir uçağın, 84 yolcu ve 8 mürettebatla bu sabah Karadeniz’e düştüğünün derin üzüntüyle öğrenildiğini belirtti. Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu, bugün düşen Rus uçağıyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, "Başta hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları olmak üzere dost Rus halkına ve devletine başsağlığı diliyoruz" dedi.