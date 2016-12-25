KOSGEB'in KOBİ'lere faizsiz kredi ödemesi yarın başlıyor

KOSGEB tarafından KOBİ'lere sağlanan faizsiz kredi ödemeleri için geri sayım başladı.

KOSGEB'in Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelere (KOBİ) sağlanan 50 bin liralık faizsiz kredi başvuruları 21 Aralık Çarşamba günü itibari ile sona ermişti. Geçtiğimiz günlerde ise bu kredilerin yılbaşına kadar ödeneceği açıklanmıştı.

Faizsiz, 12 ayı ödemesiz, geri kalanın 3'er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli krediye rekor sayıda başvuru yapıldı. Kredinin ödemeleri ise yarından itibaren başlıyor.

YENİ DESTEK YOLDA

Öte yandan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ''Destek programına başvuramayan ya da başvurup yararlanma hakkını elde edemeyenler de üzülmesin, 2017 yılı bütçesinden KOBİ'lerimize yönelik benzer bir uygulama yapılacak." şeklinde konuşarak yeni bir müjde verdi.

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