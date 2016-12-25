25 Aralık 2016 Pazar26 R.Evvel 1438
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Hırsızlar mahalleyi karanlıkta bıraktı

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Hırsızlar mahalleyi karanlıkta bıraktı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz günlerde şiddetli fırtınadan dolayı elektriklerin kesilmesini fırsat bilip trafonun kablolarını çalan hırsızlar, bir mahalleyi 5 gündür elektriksiz bıraktı.
Hırsızlar mahalleyi karanlıkta bıraktı Hırsızlar mahalleyi karanlıkta bıraktı Hırsızlar mahalleyi karanlıkta bıraktı

Modernevler Mahallesi 298/5. Sokak’ta bulunan trafonun kabloları hırsızlar tarafından kesilerek çalındı. 5 gün elektriksiz kalan mahallenin sakinleri, TEDAŞ’ı arayarak arızanın giderilmesini istedi. Mahalle sakinlerinden Metin Tekerek, “Fırtınadan dolayı elektriklerin kesik olduğunu bilen hırsızlar elektrik kablolarını keserek çalmışlar. Elektriğimiz yok. Bütün mahalleli olarak mağdur durumdayız" dedi.

Arif Deliveli isimli vatandaş ise, telefonla aradığı TEDAŞ görevlisine, “Sizlerden yardım bekliyoruz. 5 gündür elektriğimiz yok. Bizler burada rezil durumdayız. Bu kablo hiçbir yerde yok mu?” diyerek dert yandı. Gerekli bilgileri aldığını belirten telefondaki TEDAŞ görevlisi, durumu ekiplere ileteceğini söyledi.

Modernevler Mahallesi Muhtarlığı Azası Ahmet Yaşarsoy da, sorunun bir an evvel çözülmesi için mahalleli olarak yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

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