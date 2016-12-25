Emekli Korgeneral Hava Pilot Erdoğan Karakuş, Habertürk canlı yayınına bağlanarak düşen Rus uçağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karakuş 91 kişiyi taşırken düşen uçağın içerisinde bulunan yüksek rütbeli askerlerin sabotaj şüphelerini artırdığını ifade etti.
25 Aralık 2016 Pazar26 R.Evvel 1438
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Düşen Rus uçağı hakkında flaş iddia!
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