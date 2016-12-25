O sektörde büyük açık var

TİGSAD Başkan Yardımcısı Özdinç, sektörde 50 bin personel açığı olduğunu söyleyerek, 'Bir usta 3 bin lira kazanırken, tasarımcı 10 bin TL alıyor' dedi.

Geçen yıl 1.2 milyar dolarlık ihracat yapan iç giyim sektörü, kalifiye personel sıkıntısı yaşıyor.

Sabah gazetesinin haberine göre; Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkan Yardımcısı Bahri Özdinç, sektörde 50 binin üzerinde kalifiye personel açığı olduğunu belirterek, "Bugün sıfırdan başlayan bir kişiye asgari ücret veriliyor. Vasat bir usta 3 bin TL kazanırken bir tasarımcı 10 bin TL'nin üzerinde maaş alıyor" dedi.

EN ÇOK AÇIK OLAN ALANLAR

Nitelikli personel sorununun her yıl katlanarak büyüdüğünü vurgulayan Özdinç, "En büyük eksikliği makineci, depocu, kesimci gibi mesleklerde hissediyoruz. Yeni nesil gençler konfeksiyon sektöründe çalışmaya pek sıcak bakmıyor. Bu nedenle hem sektörü sevdirmek hem de onların meslek sahibi olmalarını sağlamak için üniversite ve meslek liselerinde konfeksiyon bölümlerinin artırılması için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

İSTİHDAMA TEŞVİK İSTEĞİ

Doğu ve Güneydoğu'da genç işsizliğin yoğun olduğunu hatırlatan Özdinç, bölgeye yönelik teşviklerde birtakım değişiklikler yapılırsa üretimlerini buraya kaydırabileceklerini ifade etti. Özdinç, "Güneydoğu'da yatırıma yönelik çok ciddi teşvikler var. Fakat bizler istihdama teşvik verilsin istiyoruz. Çünkü iç giyim sektörünün üretim yatırımı çok pahalı değil" şeklinde konuştu.

DÜNYADA İLK ÜÇTE

Türk iç giyim sektörünün ihracatta dünyada ilk üçte yer aldığını aktaran Özdinç, "Dünyaca ünlü markaların birçoğu üretimini Türkiye'de gerçekleştiriyor. Ayrıca kendi markalarımızla da üretim yapıyoruz. Fason üretimimizi Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Türk markalarına ise daha çok Ortadoğu, Kuzey ve Orta Afrika, İran, Pakistan, Azerbaycan, Türk cumhuriyetleri, Rusya ve Ukrayna'ya ihraç ediyoruz" ifadelerini kullandı.