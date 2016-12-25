Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışından çok hain getirttik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gülen örgütüyle içeride ve dışarıda mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kemer'deki bir otelde 3'üncü Muhtarlar İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile milletvekilleri, belediye başkanları ve muhtarlar katıldı.

'ÇOK SAYIDA HAİN GETİRTTİK'

Gülen örgütüyle içeride ve dışarıda mücadelenin sürdüğünü yineleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yurt dışından çok sayıda hâini getirttik. Bazı ülkeler bizden rica ediyor 'açıklamayın' diye. Bugüne kadar 80'den fazla kurumunu ya devraldık ya kapattık. Gine'de 5 okulu devraldık. 2 tanesine şehit Ömer Halisdemir'in ismini verdik. Şehitlerimizi Gine'de bile yaşatacağız" dedi.

'TARİH BİZİ AFFETMEZ'

Halep'te 50 bine yakın insanın sıkışıp kaldığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Halep'te abluka içinde kuşatılmış, bombalanmış, açlığa terk edilmiş, zulümle öldürülen insanlara duyarsız kalırsak o zaman müslümanlığımızdan da insanlığımızdan da utanırız. Çanakkale'yi savunurken, 'Çanakkale geçilmez' derken, orada 6 bin Halepli vardı Çanakkale'yi savunurken, düşmana karşı. Oradaki Haleplilere karşı duyarsız kalırsak, tarih bizi affetmez, insanlık bizi affetmez. Bu dünyada da öbür dünyada da bunun hesabını veremeyiz. 45 bin insanı kurtardık, yeniden hayata kavuşturduk. Oradaki insanları Türkiye'ye getirdik, tedavisini yapıyoruz."