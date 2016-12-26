Bakanlığa iletildi! İndirim geliyor

Türkiye'nin farklı illerinden kreş yöneticileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na, devlete ödedikleri KDV oranlarının yüzde 1'e çekilmesi talebini iletti. Kreş yöneticileri, böyle bir uygulamanın kreş fiyatlarını da aşağıya çekeceğine dikkati çekti. Bakanlık'a bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen çalıştayda kreşlere yönelik planlanan düzenlemeler ele alındı.

Bakanlık bürokratları, kreş yöneticileri ve velilerin bir araya geldiği çalıştayda, kreşlerin devlet desteği beklentisi masaya yatırıldı. Kreşlere son dönemde sağlanan vergi muafiyetinin yeni açılacakları kapsadığını kaydeden kreş yöneticisi Betül Altınışık Yalçınkaya, "Bizler de KDV indirimi istedik. Aileler çocuklarını kreşe göndermek zorunda. Bunun temel ihtiyaç olduğu göz önünde bulundurularak, 'KDV'si yüzde 1 olabilir mi' dedik. Halihazırda yüzde 8 oranında KDV ödüyoruz. Haliyle bu da veliye yansıyor. Örneğin bin 300 lira olan kreşin KDV dahil fiyatı, otomatikman bin 405 liraya çıkıyor"