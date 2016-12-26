26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
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Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı!

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Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı!
Meteoroloji'nin yaptığı beş günlük değerlendirmede bugünden itibaren yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı!

 

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre, 26.12.2016 Pazartesi Sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesi’nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana’nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.",

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tüm yurt için yaptığı beş günlük değerlendirmede ise Pazartesi gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı, çarşamba gününden itibaren İstanbul'da da görülecek.

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