26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
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500 komando DEAŞ'a son darbeyi vurmak için sınırı geçti!

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Kayseri’den 500 komando daha El Bab’a sevk edildi.Bu arada El Bab'ın doğusundaki imalathanelerde 2015 yılından buyana yüzlerce bombalı araç üreten DEAŞ'ın, 60 bombalı aracı daha hazır beklettiği ileri sürüldü.
500 komando DEAŞ'a son darbeyi vurmak için sınırı geçti!
500 komando DEAŞ'a son darbeyi vurmak için sınırı geçti! 500 komando DEAŞ'a son darbeyi vurmak için sınırı geçti! 500 komando DEAŞ'a son darbeyi vurmak için sınırı geçti!

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nca (ÖSO) Suriye'nin El Bab ilçesine yönelik düzenlenen operasyon devam ediyor. İlçede en stratejik yer olan Akil Dağı'nı örgütten temizleyen Mehmetçik, El Bab'ı tamamen kuşattı. Kuzey ve batı yönünde ilçeye sıfır noktaları ele geçiren ve şehrin dış mahallelerine giren birlikler, teröristlerin canlı bomba eylemlerine karşı da her an teyakkuz halinde.

El Bab'da çok önemli görevler üstlenen Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan en az 500 askerden oluşan bir grubun daha bölgeye gönderildiği öğrenildi. Yeni Şafak'ın haberine göre ek olarak, Halep'ten tahliye edilen 1400 ÖSO askeri de El Bab'a geldi.

Halep'ten çıkarılan ve Raşidin bölgesine gelen ÖSO'ya bağlı gruplar, Cilvegözü-Atme sınır kapılarından alınarak Azez ve Çobanbey hattından Fırat Kalkanı Operasyonu'nun devam ettiği bölgeye sevk ediliyor. Son 3 gün içerisinde sayıları 1400'ü bulan ÖSO askerlerinin birkaç gün içerisinde 2 bini bulacağı ifade ediliyor. Bab çevresinde mevzilenen asker sayısının 1100 civarında olduğu kaydediliyor.

Bu arada El Bab'ın doğusundaki imalathanelerde 2015 yılından buyana yüzlerce bombalı araç üreten DEAŞ'ın, 60 bombalı aracı daha hazır beklettiği ileri sürüldü. Son iki gündür bunlardan en az 10 tanesinin TSK tarafından imha edildiği belirtiliyor. Terör örgütü, bombalı araçları ilçenin her tarafına dağıtırken, kamuflaj için ise çamur kullanıyor. Bomba yüklü araçların tamamını çamurla kaplayan terör örgütü, bazılarını ise cephe yakınlarında ördüğü duvarların arasında saklıyor.

SİLAH TAŞIDILAR

Suriye'nin en büyük askeri hava üssü Humus-Kifor çevresinde rejime ait 30 km'lik alanı ele geçiren terör örgütü DEAŞ'ın kritik üste ele geçirdiği silahları El Bab'a yönlendirdiği iddia ediliyor. Terör örgütünün son dönemde yoğun olarak kullandığı 23 mm uçaksavar, Manpads, RPG ve çok sayıda Rus havan topları, El Bab'a taşınan silah ve cephaneler arasında. Söz konusu silahların El Bab savaşında kullanılabilecek en fonksiyonel savaş araçları olduğu iddia ediliyor.

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