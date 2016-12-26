26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
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'Suriyeliler askere alınsın’ kampanyası başlatıldı

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“Türkiye’deki 18-45 yaş arası Suriyeli erkekler askere alınsın. Suriye için savaşsın” adlı imza kampanyası www.change.org adresinde başlatıldı. 300 bin imzaya ulaşınca Genelkurmay Başkanlığı’na iletilecek
'Suriyeliler askere alınsın’ kampanyası başlatıldı
'Suriyeliler askere alınsın’ kampanyası başlatıldı 'Suriyeliler askere alınsın’ kampanyası başlatıldı 'Suriyeliler askere alınsın’ kampanyası başlatıldı

Suriyeli erkeklerin ülkelerine dönmesi gerektiği vurgulanan yazıda özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Suriyeli erkekler, ülkeleri paramparça olmuşken, mülteci sıfatıyla Türkiye ve Lübnan başta olmak üzere, birçok ülkeye kaçarak canlarını kurtarmaya çalışmışlar, dolayısıyla vatanlarını sahipsiz bırakmışlardır. Bu, vatana ihanettir. Askerlik yaşındaki Suriyeli erkekler, başka ülkelerde dilenci ve mülteci konumunda onursuzca yaşamak yerine, temel askeri eğitim aldıktan sonra, vatanlarına gönderilmeli ve belli askeri operasyonlar ve harekâtlar kapsamında kendi vatanları için mücadeleye katılmaları sağlanmalıdır. Bu askeri eğitim, Genelkurmay Başkanlığımız önderliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, rahatlıkla gerçekleştirilebilir.”

Dijital imza kampanyasında dün saat 21.30’a kadar 208 bin kişinin imzaladığı metin, 300 bin imzaya ulaşınca Genelkurmay Başkanlığı’na iletilecek.

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