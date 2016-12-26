Ağaoğlu damadına bakın ne hediye etti!

Kızı Sena Ağaoğlu’nu evlendiren işadamı Ali Ağaoğlu, damada Emirgan’daki 8 milyon dolarlık köşkün tapusunu hediye etti.

Baştan aşağıya lüks kokan düğün! Ağaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu’nun kızı Sena Ağaoğlu, Koray Kırcal ile dillere destan bir düğünle Çırağan Sarayı'nda evlendi. Gecede gelinin 37 kilo ağırlığındaki Zuhair Murad imzalı gelinliği göz kamaştırdı. Fiyatının ise 300 bin euro olduğu öğrenildi. İşadamı Ağaoğlu ise 8 milyon dolar değerindeki Emirgan'daki 3 katlı köşkün tapusunu, takı niyetine damada hediye etti.

50 bin dolarlık oda

Gecede Sena Ağaoğlu ayrıca Çırağan Sarayı’nda bir ilki gerçekleştirerek geceliği 50 bin dolar olan Sultan Suit odasını açtırdı. Gecede Serdar Ortaç şarkılarıyla konukları coşturdu.