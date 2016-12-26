26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
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George Michael hayatını kaybetti

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George Michael hayatını kaybetti
İngiliz şarkıcı, söz yazarı, müzisyen George Michael, hayatını kaybetti.
George Michael hayatını kaybetti George Michael hayatını kaybetti George Michael hayatını kaybetti

İngiliz şarkıcı, söz yazarı, müzisyen George Michael, Oxfordshire'ın Goring kasabasındaki evinde hayatını kaybetti.

POLİS ŞÜPHELİ DURUMA RASTLAMADI

Thames Valley bölgesindeki İngiliz polisince, sanatçının ölüm sebebine ilişkin açıklama yapılmazken, sadece "şüpheli bir duruma rastlanmadığı" bilgisine yer verildi. George Michael'in evine, ambulansın dün 13.42'de ulaştığı da bildirildi.

1980'LERİN EFSANE İSMİYDİ

Asıl adı "Georgios Kyriacos Panayiotou" olan George Michael, İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde 1963 yılında dünyaya geldi. 1980'li yıllarda "Wham" grubunun solisti olarak seslendirdiği birçok şarkı liste başı olan George Michael'in albümleri 100 milyonun üzerinde sattı.

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