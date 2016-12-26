26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
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Şükriye Çakır Cumhurbaşkanı’na ikram ettiği çayın hikâyesini anlattı!

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Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a protokolde oturduğu sırada, tören alanının hemen yanındaki bir evden çay ikram eden 72 yaşındaki Şükriye Çakır o çayın hikayesini anlattı.
Şükriye Çakır Cumhurbaşkanı’na ikram ettiği çayın hikâyesini anlattı!
Şükriye Çakır Cumhurbaşkanı’na ikram ettiği çayın hikâyesini anlattı! Şükriye Çakır Cumhurbaşkanı’na ikram ettiği çayın hikâyesini anlattı! Şükriye Çakır Cumhurbaşkanı’na ikram ettiği çayın hikâyesini anlattı!

Maltepe'de cumartesi günü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün soğuk ve yağışlı havada organize eden açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a protokolde oturduğu sırada, tören alanının hemen yanındaki bir evden sürpriz bir çay ikram edildi. Çay ikramını geri çevirmeyen Erdoğan'ın memnuniyetini 'işaretle' dile getirdiği 72 yaşındaki Şükriye Çakır , "Hava soğuktu. Gözüm hep Cumhurbaşkanımız'daydı. Baktım ve üşüdüğünü hissettim. Zaten gündemi çok yoğun çok koşturuyor. Dayanamadım. Çayımı demledim. Bir bardak çayımı koydum. Zaten çayı açık sevdiğini biliyordum. Tepsimi hazırlayıp balkona çıktım. Başkanım, buyurun. Sizin için çay demledim diye seslendim. Sesimi duyuramayınca reisim, çay içer misiniz diyerek elimle çay işareti yaptım. Cumhurbaşkanımız ikinci seferde fark etti" dedi. Erdoğan'ın korumalarının evine geldiğini söyleyen Çakır, "Tepsiyi onlara verdim. Onlar da çayı götürdü. 'Cumhurbaşkanımı da buraya davet ediyorum, eğer müsaitlerse buyursunlar' dedim. Daha sonra gündemi yoğun olduğu için teşrif edemediğini öğrendim. İşaretle beğendiğini dile getirince çok mutlu oldu. Sonradan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu evime geldi. Ona Cumhurbaşkanımızı ne kadar çok sevdiğimi söyledim. Umarım çayımızı beğenmiştir. Bu davranışı kesinlikle ona olan sevgimden ötürü yaptım. Allah onun yolunu açık etsin. Onun gibi bir Cumhurbaşkanı'na sahip olduğumuz için ne kadar gurur duysak azdır" diye konuştu.
 
'EŞİM ONU ÇOK SEVİYORDU'

İki yıl önce kaybettiği eşi Osman Çakır'ın yaşarken Erdoğan'a büyük bir sevgi duyduğunu belirten Şükriye Çakır, "Cumhurbaşkanımızın başına hiçbir şekilde sıkıntı gelmesini istemezdi. Vefat etmeden önce birlikte yine Cumhurbaşkanımızı televizyonda izliyorduk. Onu görünce, "Allah benim ömrümden alsın, ona versin dedi. Aynı gece kalp krizi geçirip vefat etti. O derece severdi" ifadesini kullandı.

SABAH

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