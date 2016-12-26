Üç yıl önce Afgan hava kuvvetlerinin ilk kadın pilotu olan Rahmani, 2015 yılında C-130 tipi nakliye uçaklarının eğitimi için ABD'ye gitmişti. Eğitimi sona eren Rahmani'nin önceki gün ülkesine geri dönmesi bekleniyordu. Ancak kadın pilot, Taliban ve intikam peşinde olan yakınlarından gizlenmek zorunda kaldığını belirterek can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle ABD'ye iltica talebinde bulundu. Rahmani'nin ABD ya da Kanada'dan sığınma istediği belirtildi.
Rahmani, Afganistan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdülvahap Vardak'ın ABD'de eğitim gören subayları bu ülkeden sığınma istememeleri konusunda uyardığını, iade edildiklerinde hapse atılacaklarını söylediğini kaydetti. Kadın pilot, Nobel ödüllü Malala Yusufzai'ye saldırı düzenleyen Pakistan Talibanı'ndan tehdit aldığını, Afganistan'daki ailesinin de tehditler nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldığını belirtti.
Rahmani geçen yıl ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ‘Cesur Kadın' ödülüne layık görülmüştü. Afgan Savunma Bakanlığı'ndan sözcü Muhammed Radmaniş, Afgan ordusu için milyarlarca dolar harcadıklarını, Rahmani'nin talebinin reddedilmesini umduklarını söyledi.
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Nilüfer Rahmani: Afganistan’a dönemem
Üç yıl önce Afgan hava kuvvetlerinin ilk kadın pilotu olan Rahmani, 2015 yılında C-130 tipi nakliye uçaklarının eğitimi için ABD'ye gitmişti. Eğitimi sona eren Rahmani'nin önceki gün ülkesine geri dönmesi bekleniyordu. Ancak kadın pilot, Taliban ve intikam peşinde olan yakınlarından gizlenmek zorunda kaldığını belirterek can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle ABD'ye iltica talebinde bulundu. Rahmani'nin ABD ya da Kanada'dan sığınma istediği belirtildi.
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