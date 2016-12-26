26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:21Öğle 13:12İkindi 15:28Akşam 17:50Yatsı 19:17
    • 14°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 77.193 0.29
  • Altın: 127,934 -0.07
  • Dolar: 3,5066 -0.15
  • Euro: 3,6639 -0.18

Nazlı Ilıcak'a kızından kötü haber!

»
Nazlı Ilıcak'a kızından kötü haber!
FETÖ soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı, ikinci evliliğini de sonlandırmaya karar verdi.
Nazlı Ilıcak'a kızından kötü haber! Nazlı Ilıcak'a kızından kötü haber! Nazlı Ilıcak'a kızından kötü haber!

Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak Sarrafgil, eşi Alen Sarrafgil ile boşanma kararı aldı.

Bugün hayatta olmayan Kemal Ilıcak ile FETÖ soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı, ikinci evliliğini de sonlandırmaya karar verdi.

8 yıl önce ikinci eşi Alen Sarrafgil ile tanışmasını,“Alen’le bir davette karşılaştım. Ben Alen’i tanımıyordum ama kız kardeşi Gaya’yı öncesinde tanıyordum ve seviyordum da. Gaya aynı zamanda gazeteci Ufuk Güldemir'in eşiydi. Karşılaştığımız günden bir hafta sonra, Alen beni aradı ve görüşmeye başladık. Bir buçuk yıl sonrada evlendik. Eğer aşkı soruyorsanız ki sordunuz; aşkı hissettim. Alen, şefkatli, fedakar, aileye çok düşkün, ilk eşimden olan oğluma karşı çok iyi, sevgisini dışarıya gösteren, dile getiren, dolayısıyla bunu yaşayan ve yaşatan bir insan. Böyle olduğu için de, aşık oldum ve derin bir sevgiyle bağlandım” diye anlatan Aslı Ilıcak Sarrafgil eşinden boşanmaya karar verdi.

Ali Yemenciler ile yaptığı ilk evliliğinden sonra 2009 yılında Hatay kökenli Alen Sarrafgil ile evlenip Aslı isimli bir kız çocuğu dünyaya getiren Aslı Ilıcak, eşi ile geçimsizlik yaşadıklarını belirtip Beykoz Aile Mahkemesine başvurdu. Alen Sarrafgil ile anlaşmalı boşanma kararı alan Aslı Ilıcak'ın davası önümüzdeki günlerde Beykoz Aile Mahkemesinde görülmeye başlanacak.

VATAN

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Nazlı Ilıcak'a kızından kötü haber!Nazlı Ilıcak'a kızından kötü haber!FETÖ soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı, ikinci evliliğini de sonlandırmaya karar verdi.
Ağaoğlu damadına bakın ne hediye etti!Ağaoğlu damadına bakın ne hediye etti!Kızı Sena Ağaoğlu’nu evlendiren işadamı Ali Ağaoğlu, damada Emirgan’daki 8 milyon dolarlık köşkün tapusunu hediye etti.
Behzat Ç. ekranlara geri dönüyor! İşte tarihiBehzat Ç. ekranlara geri dönüyor! İşte tarihiTiyatrocu Erdal Beşikçioğlu, bir dönem ekranlara damgasını vuran Behzat Ç.'nin ekrana dönüş tarihini açıkladı.
Tavuk dürümün içinden çıkanlar şok etti!Tavuk dürümün içinden çıkanlar şok etti!Sivas'ta bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, çöp konteynerine atılan tavuk dürümün içinde bonzai ve uyuşturucu hap buldu
2017 yılı hac kayıtları ne zaman başlayacak?2017 yılı hac kayıtları ne zaman başlayacak?Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 Hac başvurularıyla ilgili açıklamalar yaptı.
Ünlü oyuncu uçakta kalp krizi geçirdiÜnlü oyuncu uçakta kalp krizi geçirdiStar Wars filminin kadın oyuncusu Carrie Fisher uçakta kalp krizi geçirdi. Los Angeles'ta bir hastanede tedavi altına alınan Carrie Fisher'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor
  • Uzmanlardan "Facebook" uyarısı!24 Aralık 2016 Cumartesi 08:52
  • "Yas ve acı varken çıkıp şarkı söylemek içimden gelmiyor"24 Aralık 2016 Cumartesi 08:24
  • Önce şaka zannetti! Kargoyu açınca şaşkına döndü!23 Aralık 2016 Cuma 10:11
  • Ebru Gündeş boşanmaktan vazgeçti23 Aralık 2016 Cuma 09:27
  • Milli görüşün değerli hocası vefat etti!23 Aralık 2016 Cuma 08:10
  • Bazan: Abdest almadan sokağa çıkmam22 Aralık 2016 Perşembe 20:50
  • Diriliş Ertuğrul'da flaş ayrılık22 Aralık 2016 Perşembe 16:19
  • 4 çocuğu da reddetti!22 Aralık 2016 Perşembe 12:38
  • İnanılmaz! Cenazedeki Rus papaz Nihat Doğan'ın ikizi gibi22 Aralık 2016 Perşembe 11:50
  • Nihat Doğan'dan sonra şimdi de Cem Yılmaz!22 Aralık 2016 Perşembe 11:43
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri