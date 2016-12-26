Nazlı Ilıcak'a kızından kötü haber!

Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak Sarrafgil, eşi Alen Sarrafgil ile boşanma kararı aldı.

Bugün hayatta olmayan Kemal Ilıcak ile FETÖ soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı, ikinci evliliğini de sonlandırmaya karar verdi.

8 yıl önce ikinci eşi Alen Sarrafgil ile tanışmasını,“Alen’le bir davette karşılaştım. Ben Alen’i tanımıyordum ama kız kardeşi Gaya’yı öncesinde tanıyordum ve seviyordum da. Gaya aynı zamanda gazeteci Ufuk Güldemir'in eşiydi. Karşılaştığımız günden bir hafta sonra, Alen beni aradı ve görüşmeye başladık. Bir buçuk yıl sonrada evlendik. Eğer aşkı soruyorsanız ki sordunuz; aşkı hissettim. Alen, şefkatli, fedakar, aileye çok düşkün, ilk eşimden olan oğluma karşı çok iyi, sevgisini dışarıya gösteren, dile getiren, dolayısıyla bunu yaşayan ve yaşatan bir insan. Böyle olduğu için de, aşık oldum ve derin bir sevgiyle bağlandım” diye anlatan Aslı Ilıcak Sarrafgil eşinden boşanmaya karar verdi.

Ali Yemenciler ile yaptığı ilk evliliğinden sonra 2009 yılında Hatay kökenli Alen Sarrafgil ile evlenip Aslı isimli bir kız çocuğu dünyaya getiren Aslı Ilıcak, eşi ile geçimsizlik yaşadıklarını belirtip Beykoz Aile Mahkemesine başvurdu. Alen Sarrafgil ile anlaşmalı boşanma kararı alan Aslı Ilıcak'ın davası önümüzdeki günlerde Beykoz Aile Mahkemesinde görülmeye başlanacak.



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