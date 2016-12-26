Yozgat'a 3'üncü şehit haber geldi!

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı’nda şehit olan Oktay Durak ve Ferhat Demir’den sonra Yozgat şimdi de Mehmet Ünal’ı şehit verdi.
Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El-Bab operasyonunda 19 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen saldırıda yaralanan askerlerden Sözleşmeli Er Mehmet Ünal, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Yaklaşık bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybeden Mehmet Ünal, şehit oldu. Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na getirilen şehidin cenazesi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketi Yozgat'a gönderilecek.