26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
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Beyninden kardeşi çıktı!

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Beyninden kardeşi çıktı!
Baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede 26 yaşındaki Yamini Karanam, yapılan muayeneler sonucu beyninde ikiz kardeşinin olduğunu öğrendi.
Beyninden kardeşi çıktı! Beyninden kardeşi çıktı! Beyninden kardeşi çıktı!

 

Karanam’ın hemen hemen her gün ağrıyan başı, günlük hayatını ve özellikle okul yaşamını iyice olumsuz yönde etkilemeye başlamıştı.

Ağrıları öylesine sıklaştı ki günlük hayatta yerine getirmesi gereken işlerini bile getiremeyecek hale geldi. Doktora gittiğinde ise beynin tümör olduğu saptandı.

BEYNİNDEKİ KİTLE TÜMÖR DEĞİL, İKİZ KARDEŞİ ÇIKTI

Neyse ki beynindeki tümör başarıyla alınabilecekti. Ancak doktorlar daha sonra daha da ilginç bir şey keşfetti; Karanam'ın beynindeki kitle tümör değil; bazı dişleri ve kemikleri oluşmuş bir bebekti.

"OKUMAKTA, DİNLEMEKTE VE ÇALIŞMAKTA ZORLUK ÇEKMEYE BAŞLADIM"

Herkesin günlük hayatta gerçekleştirdiği eylemler Karanam için adeta işkenceye dönüşmüştü. Yataktan kalkmak ve dışarıda yürümek bile onun için güçleşmişti. NBC Los Angeles’a konuşan Karanam, “Okumakta, dinlemekte ve çalışmakta zorluk çekmeye başladım. Mesela birilerinin konuşmasına kulak misafiri olsam dahi ne dediklerini anlayamıyordum” dedi.

DOKTORLAR TÜMÖRDEN ŞÜPHELENDİ

Doktorlar, genç kadının beyninde tümör olduğundan şüphelendiler. Tümörü kötü huylu olma ihtimalini göz önünde bulunduran doktorlar, kadının derhal beyin ameliyatı olmasını önerdiler. Los Angeles’ta yer alan Skull Base Enstitüsü’ndeki cerrahlar Yamini’nin beynindeki tümörü daha yakından incelemeye karar verdiler.

TERATOM TÜMÖRÜ ÇIKTI

Meğerse Yamini’nin baş ağrılarına neden olan tümör nadiren rastlanılan teratom tümörüymüş. Yamini, tümörün kemikleri, saçları ve dişleri olduğunu duyunca neye uğradığını şaşırdı.

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"LAPAROSKOPİK BİR AMELİYATTI"

Ameliyatı yapan cerrah, NBC Los Angeles’a, “Normal bir beyin ameliyatında kafatasının içini açarsınız, metal retraktör kullanırsınız ve beynin içini mikroskopla incelersiniz. Ancak bu seferki laparoskopik bir ameliyattı” dedi.

"MEĞERSE 26 YILDIR BEYNİMDE İKİZ KARDEŞİM VARMIŞ"

Geçen başarılı beyin ameliyatının ardından Yamini’nin beynindeki tümör alındı. Yamini durum için, “Meğerse 26 yıldır beynimin içinde durup bana işkence eden bir ikiz kardeşim varmış” dedi.

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