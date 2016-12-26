Yeni operasyon oraya mı yapılacak?

Kanal7 Ankara Temsilcisi ve Yenişafak Yazarı Mehmet Acet, bugünkü köşesinde El Bab'dan sonra yeni operasyonun Fırat'ın doğusuna yapılabileceğini söyledi.

İşte Acet'in yazısından satırbaşları:

Suriye topraklarında yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu, artık çok daha geniş çevreler tarafından destek görüyor.

Nedeni şu:



Siz oralara gitmediğiniz zaman, oradakilerin gelip sizi kendi topraklarınızda vurduğu şu bir buçuk yıllık tecrübe ile sabit oldu.



Bu çıplak gerçeği artık çok daha farklı kesimlerden çok daha fazla insan görebiliyor.



MHP lideri Bahçeli önceki gün, “El Bab'dan elimiz boş dönersek, Diyarbakır'ı riske atarız, Ankara'yı tehlikeye sokarız” diyerekoperasyona açık destek verdi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu bile, her ne kadar akşama başka şeyler söylese de, El Bab'dan gelen şehit haberleri sonrası cesur bir açıklama yaptı.



Şöyle dedi:



“Şehit haberlerini almak gerçekten hepimizi üzüyor. Keşke hiç şehidimiz olmasa ama eğer Türkiye kendi geleceğini güvence altına almak açısından böyle bir operasyon başlatmışsa, belli acılara katlanmak gerekiyor. Umarız bundan sonraki operasyonlarda şehitler gelmez.”



“Ortadoğu bataklığı” söylemine dair laflarını sürekli duyduğumuz için, Kılıçdaroğlu mevzu bahis olduğunda şu yukarıdaki cümlelerin altını kalın bir şekilde çizmek ve tarihin kayıt defterine göndermek daha doğru olacaktır.



Neden derseniz, Kılıçdaroğlu'nun Fırat Kalkanı Operasyonu'na “Türkiye'nin kendi geleceğini güvence altına almak” cümlesiyle sahip çıkması, başlı başına önemli bir ilerlemeye/değişime işaret ediyor.



SEN ORAYA GİTMEDİĞİN ZAMAN ONLAR GELİP SENİ BURADA VURUYOR



Şu bir buçuk yıl içerisinde metropol kentler dahil, yaşadığımız kanlı terör sürecinin kaynağında Suriye var.



Terör örgütleri, Suriye'de eğittikleri adamları Türkiye'ye gönderip, Ankara'da, İstanbul'da, Gaziantep'te patlatıyorlar.



PKK'nın estirdiği terör rüzgarının kaynağında da, Rojava hayallerini Türkiye'ye taşımak çabası vardı.



Fırat Kalkanı Operasyonu başladıktan sonra önce Kilis kurtuldu.



DEAŞ, artık, menzili 25 km olan Katyuşa füzelerini Kilis'e fırlatamayacak kadar sınırlarımızdan uzaklaştı.



Dahası, bu örgütün Türkiye'nin diğer bölgelerinde terör eylemi yapabilme kapasitesi de Fırat Kalkanı Operasyonu sayesinde önemli ölçüde azaldı.



Bu görülebiliyor.



FIRAT KALKANININ YENİ HEDEFİ YPG Mİ OLACAK?



Gazete ve televizyonlarda, haberler bazen önem sırası gözetilmeden yayına veriliyor.



Bazen, bütün gazetelerde manşet, bütün haber bültenlerinde birinci haber olması gereken bir haber, aralarda kaynayıp gidiyor.



Geçen hafta böyle bir haberin kamuoyunun dikkatini çekemeyecek kadar satır aralarında kalıp gözden kaybolduğunu gördük.



Neydi o haber?



Başbakan Binali Yıldırım'ın Kahramanmaraş'ta yaptığı bir açıklama.



Yıldırım şöyle demişti:



“Fırat Kalkanı DEAŞ tehdidini sınırlamıştır. Benzer çalışmaları bütün güney sınırımızda yapacağız.”



Olup bitenleri yakından izleyenler açısından Başbakanın sözleri tevil edilemeyecek kadar açıktı.



“Benzer çalışmaları bütün güney sınırımızda yapacağız” derken, Fırat Kalkanı'nı Fırat'ın doğusuna da taşıyacağız demek istiyordu.



Ya nereye?



PKK'nın Suriye kolu PYD'nin hakim olduğu bölgelere.



Açıklamadan bunu anlıyoruz.



Başbakanın bu açıklamaları yapmadan önce Beştepe'de yapılan güvenlik zirvesine katıldığını, arkasından da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun süre baş başa bir görüşme yaptığını hatırlatmış olalım.