26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
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Emine Erdoğan, dünya liderlerinin eşlerine bu mektubu gönderdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye'de yaşanan insanlık dramına dair dünya liderlerinin eşlerine bir mektup yazdı.
Emine Erdoğan, dünya liderlerinin eşlerine bu mektubu gönderdi
Emine Erdoğan, dünya liderlerinin eşlerine bu mektubu gönderdi Emine Erdoğan, dünya liderlerinin eşlerine bu mektubu gönderdi Emine Erdoğan, dünya liderlerinin eşlerine bu mektubu gönderdi

Bir anne, bir kadın ve hepsinden öte bir insan olarak Suriye'de yaşanan dramı First Lady'lerin vicdanına taşıyan Emine Erdoğan, mektupta şu düşüncelere yer verdi: 'Suriye'de hepimizin gözleri önünde büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu ülkede geçtiğimiz 5 yılda 600 binden fazla insan öldürüldü, 7 milyon insan evinden oldu, 5 milyon insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Kimyasal silahların dahi kullanıldığı çatışmalarda, çocuklar, kadınlar ve siviller katledildi. Yüreklerimiz artık bu acıya dayanamıyor.

"SURİYE'DE YAŞANAN BU DRAMI VİCDANLARINIZA ARZEDİYORUM"

Dünyanın gözü önünde tüm bunlar yaşanırken, uluslararası toplumun büründüğü sessizlik ve sergilediği kayıtsızlık, geçmişte Bosna'da, Ruanda'da olduğu gibi, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Bir anne, bir kadın ve hepsinden öte bir insan olarak, Suriye'de yaşanan bu dramı vicdanlarınıza arzediyorum.

"HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI YAPIYORUM"

Suriye için gözyaşı dökmekten daha fazlasını yapmak mecburiyetinde olduğumuz bir dönemdeyiz. Aç, susuz ve tıbbi yardımdan yoksun biçimde, ölümle baş başa bırakılan Suriyeli kadınlar ve çocuklar için, tüm dünya kadınlarını harekete geçmeye davet ediyorum. Dünya kadınlarını, anne-babalarını kaybeden, tek başlarına, kimsesiz, korunmasız bir şekilde kaldıkları şu dünyada insanlığın vicdanına seslenen çocukları duymaya, yıkıntılar arasında evlatlarını arayan anne-babaların derdine çare olmaya çağırıyorum. İnsan hak ve özgürlüklerine inanan herkese ve her kuruma, en temel hak olan yaşam hakkının korunması için harekete geçme çağrısı yapıyorum.

"TÜRKİYE, 3 MİLYON İNSANA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"

Türkiye olarak, savaştan ve çatışmalardan kaçan 3 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Son günlerde Halep'te yaşanan drama da kayıtsız kalmadık. Ülkemizin arabuluculuğunda açılan insanlık koridorundan geçerek güvenli bölgelere ve sınırlarımıza gelecek mültecilere kalplerimizi ve kucaklarımızı açtık. Halen himayemizde bulunan tüm mağdurlar gibi Halepli çocuklar, kadınlar ve erkekler de, evlerine dönecekleri güne kadar bizim misafirimiz olacaktır.

"SİZLERİN KATKI VERECEĞİNE TÜM KALBİMLE İNANIYORUM"

Sizlerin, bu konuda uluslararası toplumu harekete geçirmek için katkı vereceğinize tüm kalbimle inanıyorum. Güvenli, huzurlu ve müreffeh bir dünyanın inşasına giden yolu, ancak birlikte hareket edebilirsek açabiliriz. Bu vesileyle, şahsım ve ülkem adına, içten dostluk dileklerimi sunuyor, 2017 yılının tüm insanlığa barış ve mutluluk getirmesini diliyorum.'

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