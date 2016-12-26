26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
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Türbede tüyler ürperten görüntü

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Türbede tüyler ürperten görüntü
Adıyaman'da Yedi Kardeşler Türbesi'nde bulunan yedi mezardan birindeki iskelet dışarı çıktı​.
Türbede tüyler ürperten görüntü Türbede tüyler ürperten görüntü Türbede tüyler ürperten görüntü

Adıyaman’da Yedi Kardeşler Türbesi’nde 7 kardeş defin olduğu için 7 sanduka bulunuyor. Adıyaman Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu arkasında bulunan türbenin üzeri 1996 yılında betonarme olarak, bakım ve onarımdan geçirildi. Türbenin olduğu bölgede toprak kayması meydana gelirken, türbenin alt kısmındaki arazide iş makinesiyle düzenleme yapılması kaymayı hızlandırdı.

Türbenin dereye doğru olan güney yönündeki duvarın altından bir insan iskeleti çıktı. İskeletin tüm kemik yapıları, kafatası ve çene kemiğinde bir dişi belirgin bir şekilde görülüyor. Mahalle sakinleri, açığa çıkan mezar ve diğer mezarların yeniden düzenlenmesini istiyor.

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Türbenin yanında arazisi olan ve arazisine geldiğinde ortaya çıkan iskeleti gördüğünü belirten Zeynal Yakar, "Mezar çıkmış, ayakları belli, kafatası, ağzındaki dişlere kadar belli. Benim bahçem burada. Bahçeme geldiğimde tesadüfen iskeleti gördüm. Boydan boya görünüyor. Hiç değilse duvarın altına gelecek şekilde perde duvar yapılsa türbenin tamamının yıkılması engellenir.  Yetkililer veya duyarlı hayırseverler buraya el atsın" dedi.

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Türbenin yanında evi bulunan Mahmut Yakar ise, Adıyaman’ın ismini Yedi Kardeşler Türbesi’nden aldığını belirterek, "Burası bizim milli servetimizdir. Yedi Yamanlar ismi  yedi kardeşlerden gelir. Adıyaman’ın eski sahipleri denilir. Buranın bir yolu bile yok. Eskilerden duyduğumuz buraya çocuğu olmayan bayanlar, çocukları rahatsız olan kişiler gelir. Arka tarafta insan vücuduna ait iskelet çıkmış, bunun nedeni bakımsızlıktan kaynaklanıyor. Yetkililerden buraya el atmalarını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

ADIYAMAN'IN İSMİ YEDİ KARDEŞLER'DEN GELİYOR

Rivayete göre İslamiyet’in hızla yayıldığı dönemde Adıyaman’ın Hısnımansur, diğer adıyla Semsür putperest kralının başka bir rivayete göre ise Pirin (Perre) Antik Kenti’nin putperest olan kralının yedi oğlu vardır. Bu yedi kardeşler Müslüman olmuşlar ve kral olan babalarına da İslamiyet’i tebliğ etmişler. Bu duruma önce çok kızan ve ve hiddetlenen, sonra yumuşak bir dille oğullarına bu sevdadan vazgeçmelerini söyleyen kral, uzun çabalar sonucu vazgeçmeyeceklerini anlayınca yedi oğlunu bir akşam yemeğine davet edip, yiyecek ve içeceklerine zehir katarak şehit olmalarına sebep olmuştur. Bu genç kardeşlerin naaşları baba kralın emri ile şehir dışında bir dere kenarına atılmıştır. Ancak sağ iken yardım ettikleri bazı insanlar gizlice gidip cesetleri atıldığı bu yere defin etmişlerdir. Kaynaklara göre Adıyaman’ın ismi Yedi Kardeşler’den gelmektedir. Yan yana gömülen bu kardeşlere "Yedi Yaman Kardeşler" ve "Yedi Yaman" denmiş, Yedi Yaman zaman içerisinde Adıyaman olarak değişmiştir.

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ajanslar

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