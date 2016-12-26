26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
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Beşiktaş Eto'o için harekete geçti

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Beşiktaş Eto'o için harekete geçti
Beşiktaş yönetimi, Antalyaspor'un dünyaca ünlü golcüsü Samuel Eto'o'nun transferi için harekete geçti.
Beşiktaş Eto'o için harekete geçti Beşiktaş Eto'o için harekete geçti Beşiktaş Eto'o için harekete geçti

Beşiktaş, sezon başında da gündemine gelen Samuel Eto'o'ya ara transfer döneminde kavuşmanın planlarını yapıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in tecrübeli golcüyü kadrosunda görmek istediğini aktarması sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Antalyasporlu idarecilerden Samuel Eto'o randevusu aldı.

Tarafların çarşamba günü masaya oturması beklenirken, bonservis bedeli ödemek istemeyen siyah-beyazlı yöneticiler, Antalyaspor'a Eto'o'yu 6 aylığına kiralamak istediklerini iletecek.

Antalyaspor'un ise 1 milyon 500 bin Euro kiralama bedelinin yanı sıra Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nu kiralık olarak istediği belirtiliyor. Tarafların anlaşması bekleniyor.

YÖNETİCİ TORUNOĞULLARI 99 NUMARALI ETO'O'YU BEĞENDİ

Bu arada Beşiktaş Kulübü Dış İlişkiler Sorumlusu Erdal Torunoğulları'nın sosyal medyada Samuel Eto'o ile ilgili bir karikatürü beğenmesi, transferin gerçekleşeceği yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi.

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ETO'O DA SICAK BAKIYOR

Samuel Eto'o, geçen perşembe Vodafone Arena'da oynanan Şehitlere Saygı Maçı'ndan sonra Beşiktaş'ta forma giyme isteğini "Bu ambiansta oynamak vardı" sözleriyle dile getirmişti. 

KAYNAKSABAH

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