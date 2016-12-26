26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
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  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

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İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

İsrail'le ikili ilişkilerimiz Filistin'e bakış açımızı değiştirmez. 

Türkiye 15 Temmuz benzeri girişimlere karşı önlemlerini aldı. Tüm terör örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam etmektedir. 

Çukur siyaseti yapanlar o çukura gömüldüler. Türkiye mazluma sahip çıkma açısından dünya ülkelerinin çok çok ilerisindedir. 

Halep'ten yaklaşık 44 bin kişi tahliye edildi. Temel ihtiyaçları için her türlü hazırlık yapıldı. Bu çok zor bir operasyondu. Hamdolsun şu an güvenli bölgedeler. 

Doğu Halep'te yaşanan ateşkesin tüm Suriye'de olması için yoğun bir diplomasi yürütülüyor. Sayın Putin'in bir Astana çağrısı vardı. Bununla ilgili bilgileri ileri ki günlerde paylaşacağız. 

Astana sürecinin sulandırılmasına izin vermeyeceğiz.

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