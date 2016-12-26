İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

İsrail'le ikili ilişkilerimiz Filistin'e bakış açımızı değiştirmez.

Türkiye 15 Temmuz benzeri girişimlere karşı önlemlerini aldı. Tüm terör örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam etmektedir.

Çukur siyaseti yapanlar o çukura gömüldüler. Türkiye mazluma sahip çıkma açısından dünya ülkelerinin çok çok ilerisindedir.

Halep'ten yaklaşık 44 bin kişi tahliye edildi. Temel ihtiyaçları için her türlü hazırlık yapıldı. Bu çok zor bir operasyondu. Hamdolsun şu an güvenli bölgedeler.

Doğu Halep'te yaşanan ateşkesin tüm Suriye'de olması için yoğun bir diplomasi yürütülüyor. Sayın Putin'in bir Astana çağrısı vardı. Bununla ilgili bilgileri ileri ki günlerde paylaşacağız.

Astana sürecinin sulandırılmasına izin vermeyeceğiz.