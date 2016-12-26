Moskova'da bomba alarmı! 3 bin kişi tahliye edildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da metrolarda bomba şüphesi nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.

Üç tren istasyonu gelen ihbar üzerine boşaltıldı.

RİA Novosti haber ajansına bilgi veren bir acil durum yetkilisi, "Bomba ihbarı içeren telefonların gelmesi ardından Kazan ve Leningrad tren istasyonlarının her birinden yaklaşık bin kişi tahliye edildi. Yaroslav tren garından da 750 kişi tahliye edildi" dedi.

Yetkili, tren istasyonlarına bomba arama ekiplerinin gelmesinin beklendiğini de ekledi. Hem Kazan hem Leningrad hem de Yaroslav tren istasyonları Moskova'nın merkezinde yer alıyor ve birbirlerine çok yakın noktalarda bulunuyor. Her gün binlerce insan ulaşımlarını bu istasyonlar üzerinden sağlıyor.