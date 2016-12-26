Cübbeli Ahmet Hoca: Kafir olmayın!

Yılbaşı nedeniyle yapılan kutlamaların İslam dinine uygun olmadığını belirten Cübbeli "Noel kutlamak insanı son nefeste kâfir eder mi?" başlıklı bir konuşma yayımladı.



"Bütün milleti bu derse kilitlemeniz lazım" diyen Ahmet Mahmut Ünlü, "İki gün kala, üç gün kala belki birini kurtarırız. ‘Ne var ya gavur merasimini kutlamakta normaldir, bunda ne var ya' derse kafir olur ha" dedi.



Kutlayan kişilerin kafir olmayacağını belirten Ünlü, kutlamada bir sakınca olmadığını söyleyen kişilerin ise kafir olacağını iddia etti.



