Melih Gökçek'ten Osman Gökçek ve ATO seçimleri açıklaması

Oğlu Osman Gökçek’e karşı adeta 7 düvelin bir araya geldiğini söyleyen Gökçek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun “gelecekte Osman Gökçek’in yerine oynayabileceği” endişesiyle oğluna karşı hareket ettiğini savundu, FETÖ'cülerle işbirliği yapmakla suçladı.

Ülke TV'de dün akşam katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gökçek, ATO seçimleriyle ilgili oğlu Osman Gökçek’in kendisinden yardım talebinde bulunmadığını ve yardım etmediğini söyledi. Osman Gökçek’e karşı ittifak kurulduğunu iddia eden Gökçek, “Ben seçimlerde demiştim, 7 düvel bana karşı birleşti diye. ATO’da da 7 düvel, Osman’a karşı birleşti” dedi.

‘SEÇİMİN GALİBİ HİSARCIKLIOĞLU’DUR’

Gökçek sözlerini şöyle sürdürdü: “Oğlumu kaybetmiş olarak görmüyorum. 86 oy aldı. Hem de kimlere rağmen. Bu seçimin galibi, Rifat Hisarcıklıoğlu’dur. Osman’a karşı tüm ATO’yu organize eden odur."

‘İNŞALLAH OSMAN’A AĞABEYLİK YAPARSIN’

Gökçek, seçimlerden önce Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldikleri bilgisini de vererek şunları söyledi: “Halbuki Rifat’la ben bu seçimden çok önce konuştum. Osman’ın adaylığı gündeme geldiğinde, bu çocuk sana karşı aday olacak değil. ATO’yu, Ankara’yı sevdiği için bir Ankara tecrübesi yaşamak istiyor ve Ankara’ya da yararlı olacağını düşünüyor. Osman’a ağabeylik yaparsın inşallah, dedim. Fakat o, Osman’ın kendi yerine aday olacağını düşünmüş. Yakın çevresinden öğrendiğim de bu. Ondan sonra ATO’yu organize ediyor.

7 DÜVEL OSMAN’A KARŞI BİRLEŞTİ

Benim desteğimle seçilen ve sonra istifa eden Salih Bezci’yi, Büyük Birlik Partisi’nin tüm teşkilatını, İl Başkanı’nı, teker teker üyeleri arıyor. CHP İl Başkanı, milletvekilleri açıkça tweet attı. Hani ben yerel seçimlerde demiştim; ‘7 düvel bana karşı birleşti’ diye. ATO’da da 7 düvel Osman’a karşı birleşti. Buna rağmen almış olduğu 86 oy, çok büyük bir şey. Rifat’a hayırlı olsun.‘

OSMAN’I KALKIP SEÇTİRMEMEN, YAKIŞIR DEĞİL’

Gökçek, Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, FETÖ ile mücadele söylemlerinden dolayı Osman Gökçek’e uyarılarda bulunduğunu, daha sonra da kendisinin FETÖ’cülerle işbirliği yaptığını savunarak Hisarcıklıoğlu’nu dost bildiğini ve seçimlerinde kendisine destek verdiğini söyledi. Gökçek, “İstikbal kaygısıyla gidip FETÖ’cülerle işbirliği yapıp Osman’ı kalkıp seçtirmemen, yakışır değil” dedi.