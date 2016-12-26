26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
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Bu öneriler kalbinizi koruyor

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Bu öneriler kalbinizi koruyor
Soğuk kış aylarında artış gösteren kalp sorunlarına karşı kalbi koruyan bu önerilere kulak verin...​
Bu öneriler kalbinizi koruyor Bu öneriler kalbinizi koruyor Bu öneriler kalbinizi koruyor

Kışın soğuk havalarda hipertansiyon, ritim bozuklukları, kalp krizi, kalp yetmezliği ve kalp kökenli ani ölümlerin görülme sıklığı artıyor. Bunun temelinde de hava sıcaklığındaki düşme, fiziksel aktivitede azalma, hava kirliliği, hatalı beslenme alışkanlıkları ve hormonal değişiklikler gibi pek çok faktör yatıyor. Örneğin soğuk havaya uzun süre maruz kalmak vücut ısısının düşmesine neden olabilirken; aşırı rüzgarlı hava da vücudu çevreleyen koruyucu ısı tabakasını uzaklaştırabiliyor. Düşen ısının etkisi ile damarlar daralınca kan akımında azalma oluyor. Kalbe giden oksijen miktarı azalınca kalp daha fazla kan pompalamaya çalışıyor; kalp hızı artıyor ve kan basıncı yükseliyor. Dolayısı ile kalp krizi ve inme tetiklenebiliyor. Bu nedenle kış mevsiminde kalbi korumanın hayati öneme sahip olduğunu unutmamak gerekiyor.

Acıbadem International Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Güliz Erdem, kış aylarında kalp sağlığı için alınması gereken önlemleri anlattı.

Vücudunuzun uyarılarını dikkate alın

Öncelikle kendinizi dinlemeyi öğrenmelisiniz. Vücudunuzun gönderdiği göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı gibi uyarıları görmezden gelmeyin. Örneğin göğüs ağrınız varsa geçer diye beklemeyin; en yakın acil servise gece-gündüz fark etmeden başvurun. Çünkü kalp krizinde zaman hayati önem taşıyor.

Kat kat giyinin

Soğuktan korunmak için tek bir kalın kıyafet yerine, kat kat giyinmeye özen gösterin. Çünkü bu şekilde giyinmek, bir çeşit yalıtım görevi gören, fazladan bir hava tabakası oluşturuyor. Böylece vücut ısısının daha iyi korunmasını sağlıyor. Başımız vücut ısısının kaybedildiği başlıca bölgelerden biri. Dolayısı ile sokağa çıkarken şapka takmayı ihmal etmeyin. Özellikle donmaya daha duyarlı olan kulaklarınızı ve çabuk ısı kaybeden ellerinizi koruyacak şekilde giyinin.

İlaçlarınızı düzenli kullanın

Kalp hastalığınız varsa, ilaçlarınızı düzenli olarak kullanmayı ihmal etmeyin. Kış aylarında sadece soğuk havanın varlığı değil, fiziksel aktivitede azalma ve kilo alımı da kan basıncının yükselmesine neden oluyor. Bu nedenle özellikle hipertansiyon sorununuz varsa kış aylarında kan basıncınızı düzenli olarak ölçmeyi alışkanlık haline getirin. Unutmayın ki kan basıncınızın yükseldiğini hissetmemeniz, normal seviyede olduğu anlamına gelmiyor. Kan basıncınızda değişiklik varsa, doktorunuza danışmadan ilaçlarınızı kesinlikle değiştirmeyin.

Egzersizi bırakmayın

Havaların soğuk olması egzersizi, en azından yürüyüşü bırakmanız için bir gerekçe olmamalı. Sıkı giyinerek, buz ve sert rüzgar olmadığı zamanlarda egzersizlere devam edebilirsiniz. Bunun için haftada 5 gün, 30 dakika boyunca kalp hızınızın arttığı, daha hızlı nefes aldığınız, ancak konuşmayı sürdürebildiğiniz ağırlıkta egzersiz yapmak yeterli olacaktır. Egzersiz yapamıyorsanız, aynı koşullarda yürüyüş de etkili olacaktır. Eğer dışarı çıkamıyorsanız, evin içerisinde de olsanız hareketsiz kalmayın. Uzun süre oturmaktan kaçının, en az saatte 1 hareket etmeye çalışın.

Hastalıklardan korunun

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Güliz Erdem kış aylarında kalp hastalıklarının alevlenmesinin bir sebebinin de grip ve zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonlarının artması olduğunu vurguladı. Örneğin grip olduğunuzda vücudunuza fazladan bir stres yükleniyor. Ateşinizin artması kalbinizin daha hızlı çalışması ve daha fazla oksijene ihtiyaç duymasına neden oluyor. Aynı zamanda grip nedeni ile vücuttaki sıvı miktarının azalması sonucu kan basıncının düşmesi nedeni ile kalbin oksijen kaynağı azalıyor. Tüm bunlar da var olan kalp yetmezliğini alevlendirebiliyor. Unutmayın ki, vücudumuz bir bütündür. Bir yerdeki hastalık diğerlerini de etkileyebiliyor.

Sebze ve meyve tüketmeniz şart

Hastalıklarla savaşmada vitamin, mineral ve liften zengin özellikleri ile bağışıklık sistemini destekleyen, özellikle taze olmasına dikkat edeceğiniz kış sebze ve meyvelerini sofranızdan eksik etmeyin. Günde en az 4-5 kez meyve - sebze tüketmek, sağlıklı yaşamı sürdürmenize destek olacaktır. Yemeklerde mümkün olduğunca az tuz kullanmayı alışkanlık haline getirin. Tahıl tüketiminde, liften zengin olan tam tahılı tercih edin. Haftada 2 gün balık yemeye özen gösterin. Besinlerde doymuş ve trans yağ kullanmayın ve şekerden de mümkün olduğunca uzak durun.

Depresyona savaş açın

Kış aylarında farklı sebeplerle depresyona eğilim artıyor. Kortizol gibi stres hormonlarının artışı kalp krizi ve hipertansiyon gibi kalp hastalıklarının da alevlenmesine neden oluyor. Stres sebebini bulmak, gerekiyorsa tedavi için doktorunuza başvurmak, sorunu erken çözmenize yardımcı olacaktır. Aileleriniz ve arkadaşlarınızla görüşmek, dışarı çıkamıyorsanız komşularınızı ziyaret etmek de kendinizi iyi hissetmemizi sağlayabilir.

D vitamini eksikliğine dikkat

Son yıllarda, pek çok çalışmada D vitamini eksikliğinin kalp yetmezliği ve inme gibi kalp damar hastalıklarında da risk faktörü olduğuna dair sonuçlar izleniyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Güliz Erdem, D vitamini almanın en etkili yolunun ise güneş ışığı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ancak kış aylarında, güneş ışınlarının dünya atmosferine girdiği açının fazla olması nedeni ile atmosfer büyük ölçüde, D vitamini sentezi için gereken UVB ışınını engelliyor. Bu nedenle yeterli güneş ışığı alamadığınız zaman D vitamini takviyeleri kullanmamız gerekebiliyor. Bunun için öncelikle doktorunuza danışarak D vitamini düzeyinizi ölçtürmeniz gerekiyor.”

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