26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
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Başbakan Yıldırım: Çalışınca oluyor, durmak yok yola devam

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Başbakan Yıldırım: Çalışınca oluyor, durmak yok yola devam
Başbakan Yıldırım, Ilgaz Tüneli'nin açılış töreninde konuştu.
Başbakan Yıldırım: Çalışınca oluyor, durmak yok yola devam Başbakan Yıldırım: Çalışınca oluyor, durmak yok yola devam Başbakan Yıldırım: Çalışınca oluyor, durmak yok yola devam

İşte Yıldırım'ın konuşması:

''Kastamonu tarafından girdik buraya ulaşmamız 3 dakika. 70 ile gelirsen 5 dakika.

Çalışınca oluyor, durmak yok yola devam.

Bu ülkede 47 yönetim değişmiş. Normal 17 olması lazım. Darbe yönetimi de var.

Ak Parti döneminde de 3 darbe girişimi oldu. Koalisyon olsaydı yıkılırdı.

Bu tünelle dağ yolundan 40 dakikalık mesafeyi 5 dakikada geçeceksiniz. Bu tünellerle Kastamonu - Çankırı arası yollar kısalıyor. 8 milyon litre tasarruf sağlayacağız. Böylece ekonomiye yılda 40 milyon katkı sağlayacağız.

Ankara'ya en yakın liman İnebolu Limanı'da bu yolla Akdeniz'e transit bağlanıyor.

İnşaallah, bu tünelle Çankırı ve Kastamonu ekonomileri hareketlenecek, İnebolu Limanı büyüyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da açılış törenine video konferansla bağlandı. 

İşte Erdoğan'nın konuşması:

Ilgaz Tüneli'nin hayırlı olmasını diliyorum. Ilgaz geçinin kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası olduğunu biliyorum. Bu tünelle Ilgaz Dağı 8 dakikada geçilebilecektir. Emeğe geçen herkesi tebrik ediyorum.

718 milyon lira yatırım bedeli olan bu eser, proje açılışlarımızın şu anda son halkasıdır. 

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