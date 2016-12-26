26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
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Asgari ücretle çalışanları gözü bu haberde! 3 gün sonra...

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Asgari ücret zammı için gözler son toplantıya çevrildi. Zamla ilgili işçi, işveren ve sendika farklı taleplerde bulunuyor.
Asgari ücretle çalışanları gözü bu haberde! 3 gün sonra...
Asgari ücretle çalışanları gözü bu haberde! 3 gün sonra... Asgari ücretle çalışanları gözü bu haberde! 3 gün sonra... Asgari ücretle çalışanları gözü bu haberde! 3 gün sonra...

Asgari ücret zammı milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni ücret için daha önce üç kez toplandı.Yapılan görüşmelerde işçiler, işveren ve sendikalar faklı asgari ücret için rakamlar talep etti

TARAFLAR NE TALEP ETTİ?
 
İşçiler

Toplantılarda işçi kesimini temsil eden Türk-İş 2016 başında 1300 liraya yükseltilen asgari ücretin yeni yılda 1600 TL olmasını talep etti.
 
DİSK

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini talep ediyor. Konfederasyon, 2017 yılı için asgari ücretin en az 2 bin lira net olmasını istiyor.

İşverenler

İşçi kesiminin 1600 TL'lik talebine karşın işverenler, geçen yılki artış nedeniyle zam yapılmaması gerektiğini belirtiyor.

BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NDAN ÇAĞRI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "İstikrarlı bir hedefe yönelmekte geçici mutluluklar kalıcı huzura dönüşmeyebilir" ifadelerini kullanarak, taraflardan gerçekçi taleplerde bulunmalarını istemişti. 
 
TÜİK'E GÖRE NET YAŞAM MALİYETLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri yapılan son toplantıda "ağır", "orta ağır" ve "hafif işlerde" çalışan bir işçinin net yaşam maliyetine ilişkin rakamları komisyon ile paylaştı.

Bir işçinin aylık net yaşam maliyeti "ağır" işlerde bin 668 lira 90 kuruş, "orta ağır" işlerde bin 485 lira 30 kuruş, "hafif işlerde" ise bin 379 lira 40 kuruş olarak açıklandı.

SON TOPLANTININ TARİHİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü ve son olması beklenen toplantısını, 29 Aralık Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak. Bu toplantıda yeni asgari ücretin belli olması bekleniyor.

Asgari ücret 1350 TL olursa

Asgari ücretin bin 350 TL olması durumunda istatistikler şöyle,

Brüt Asgari ücret: 1710 TL
SGK Primi: 239.40 TL
İşsizlik Sig. Fonu: 17.10 TL
Gelir Vergisi: 87.80 TL
Damga Vergisi: 12.97 TL
AGİ: 128.25 TL
Net Asgari ücret: 1352.73 TL

Asgari ücret 1400 TL olursa

Asgari ücretin bin 400 TL olması durumunda istatistikler şöyle,

Brüt Asgari ücret: 1773 TL
SGK Primi: 248,22 TL
İşsizlik Sig. Fonu: 17,73 TL
Gelir Vergisi: 91,07 TL
AGİ: 132,97 TL
Net Asgari Ücret: 1402,53 TL

Asgari ücret 1600 TL olursa

Asgari ücretin bin 600 TL olması durumunda istatistikler şöyle,

Brüt Asgari ücret: 2027 TL
SGK primi: 238,73 TL
İşsizlik Sg. Fonu: 20,27 TL
Gelir Vergisi: 104,13 TL
Damga Vergisi: 15,38
AGİ: 152 TL
Net Asgari ücret: 1603,60 TL

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