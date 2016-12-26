Konaşenkov, "Vahşice işkenceye ve şiddete maruz kalmış onlarca Suriyelinin bulunduğu toplu mezarlar ortaya çıkarıldı. Bazı cesetler parçalanmış durumda ve sivillerin birçoğu başlarından vurularak öldürülmüş. Görünen o ki, bu daha başlangıç" dedi.
Tüm bulguların teröristlerin işlediği en ağır savaş suçları olarak titizlikle kayıt altına alındığını ifade eden Rus yetkili, "Sözde muhaliflerin Londra ve Paris'teki Avrupalı destekçilerinin, muhaliflerin gerçekte kimler olduğunun farkına varmaları için kamuoyu bu bulgular hakkında azami surette bilgilendirilecek" dedi.
'MİLİTANLAR NEREDEYSE HER YERE MAYIN YERLEŞTİRMİŞ'
Öte yandan Konaşenkov, 'ılımlı olarak adlandırılan' militanların Halep'in doğusunda sokaklar, bina girişleri, araçlar, motosikletler ve oyuncaklar da dahil neredeyse her yere mayın yerleştirdiğini kaydetti.
'RUSYA'NIN İNSANİ OPERASYONU BATILI SİYASETÇİLERİN ANLATTIĞI MİTLERİ ORTADAN KALDIRACAK'
"Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi'nin yürüttüğü, kapsam ve içerik bakımından eşsiz nitelikteki insani operasyon, Batılı siyasetçilerin yıllardır uluslararası toplumu 'beslediği' birçok miti ortadan kaldıracak" diye devam eden Konaşenkov, sözde muhalifler geriye kalan Halep'te yapılan ilk gözlemlerde elde edilen sonuçların birçok kişiyi şok edeceğini vurguladı.
'7 DEVASA MÜHİMMAT DEPOSU BULUNDU'
Konaşenkov, Halep'te birkaç piyade taburunu silahlandırmaya yetecek miktarda silahın bulunduğu 7 devasa mühimmat deposunun ortaya çıkarıldığı bilgisini de paylaştı. Rus yetkili, çok sayıda belgenin de ele geçirildiğini aktardı.
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Rusya: Halep'te toplu mezar bulundu
Konaşenkov, "Vahşice işkenceye ve şiddete maruz kalmış onlarca Suriyelinin bulunduğu toplu mezarlar ortaya çıkarıldı. Bazı cesetler parçalanmış durumda ve sivillerin birçoğu başlarından vurularak öldürülmüş. Görünen o ki, bu daha başlangıç" dedi.
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