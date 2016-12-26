26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:21Öğle 13:12İkindi 15:28Akşam 17:50Yatsı 19:17
    • 10°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 77.137 0.21
  • Altın: 127,985 -0.03
  • Dolar: 3,5070 -0.14
  • Euro: 3,6691 -0.04

Rusya: Halep'te toplu mezar bulundu

»
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Halep'te militanlar tarafından işkence ve şiddete maruz kalan sivillerin gömülü olduğu toplu mezarlar bulunduğunu söyledi.
Rusya: Halep'te toplu mezar bulundu
Rusya: Halep'te toplu mezar bulundu Rusya: Halep'te toplu mezar bulundu Rusya: Halep'te toplu mezar bulundu

Konaşenkov, "Vahşice işkenceye ve şiddete maruz kalmış onlarca Suriyelinin bulunduğu toplu mezarlar ortaya çıkarıldı. Bazı cesetler parçalanmış durumda ve sivillerin birçoğu başlarından vurularak öldürülmüş. Görünen o ki, bu daha başlangıç" dedi.
 
Tüm bulguların teröristlerin işlediği en ağır savaş suçları olarak titizlikle kayıt altına alındığını ifade eden Rus yetkili, "Sözde muhaliflerin Londra ve Paris'teki Avrupalı destekçilerinin, muhaliflerin gerçekte kimler olduğunun farkına varmaları için kamuoyu bu bulgular hakkında azami surette bilgilendirilecek" dedi.
 
'MİLİTANLAR NEREDEYSE HER YERE MAYIN YERLEŞTİRMİŞ'
 
Öte yandan Konaşenkov, 'ılımlı olarak adlandırılan' militanların Halep'in doğusunda sokaklar, bina girişleri, araçlar, motosikletler ve oyuncaklar da dahil neredeyse her yere mayın yerleştirdiğini kaydetti.
 
'RUSYA'NIN İNSANİ OPERASYONU BATILI SİYASETÇİLERİN ANLATTIĞI MİTLERİ ORTADAN KALDIRACAK'
 
"Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi'nin yürüttüğü, kapsam ve içerik bakımından eşsiz nitelikteki insani operasyon, Batılı siyasetçilerin yıllardır uluslararası toplumu 'beslediği' birçok miti ortadan kaldıracak" diye devam eden Konaşenkov, sözde muhalifler geriye kalan Halep'te yapılan ilk gözlemlerde elde edilen sonuçların birçok kişiyi şok edeceğini vurguladı.
 
'7 DEVASA MÜHİMMAT DEPOSU BULUNDU'
 
Konaşenkov, Halep'te birkaç piyade taburunu silahlandırmaya yetecek miktarda silahın bulunduğu 7 devasa mühimmat deposunun ortaya çıkarıldığı bilgisini de paylaştı. Rus yetkili, çok sayıda belgenin de ele geçirildiğini aktardı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kanada’da mescit kundaklandıKanada’da mescit kundaklandıKanada'nın Quebec eyaletinde kimliği belirsiz kişilerce kundaklanan Müslüman Kültür Merkezi, kullanılamaz hale geldi.
Rusya: Halep'te toplu mezar bulunduRusya: Halep'te toplu mezar bulunduRusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Halep'te militanlar tarafından işkence ve şiddete maruz kalan sivillerin gömülü olduğu toplu mezarlar bulunduğunu söyledi.
Moskova'da terör alarmı! 3 bin kişi tahliye edildiMoskova'da terör alarmı! 3 bin kişi tahliye edildiPolis, Moskova'da 3 tren istasyonunu bomba ihbarı nedeniyle boşalttı.
Musul'da 132 bin sivil evini terk ettiMusul'da 132 bin sivil evini terk ettiIrak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den bu yana evlerini terk ederek kamplara yerleştirilen sivillerin sayısının 132 bine ulaştı.
Moskova'da bomba alarmı! 3 bin kişi tahliye edildiMoskova'da bomba alarmı! 3 bin kişi tahliye edildiMoskova metrolarında bomba şüphesi nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi. Üç istasyonun gelen ihbar üzerine boşaltıldığı öğrenildi.
Beyninden kardeşi çıktı!Beyninden kardeşi çıktı!Baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede 26 yaşındaki Yamini Karanam, yapılan muayeneler sonucu beyninde ikiz kardeşinin olduğunu öğrendi.
  • 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba26 Aralık 2016 Pazartesi 10:41
  • Nilüfer Rahmani: Afganistan’a dönemem26 Aralık 2016 Pazartesi 10:15
  • Asparagas haber nükleer savaş çıkartıyordu!26 Aralık 2016 Pazartesi 10:14
  • Çin'in hamlesi Japonya'yı harekete geçirdi26 Aralık 2016 Pazartesi 10:09
  • George Michael hayatını kaybetti26 Aralık 2016 Pazartesi 09:53
  • Esed'ın sıradaki hedefi İdlib!26 Aralık 2016 Pazartesi 09:34
  • İran özel kuvvetlerinin dünyaya rezil olduğu gösteri26 Aralık 2016 Pazartesi 09:33
  • İki bin DEAŞ’lı terörist PKK’ya katıldı26 Aralık 2016 Pazartesi 08:26
  • BM'nin kararı Netanyahu'yu çıldırttı25 Aralık 2016 Pazar 22:33
  • Düşen Rus uçağı hakkında flaş iddia!25 Aralık 2016 Pazar 18:17
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri