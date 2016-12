Fatih Altaylı'dan bomba Rıdvan Dilmen çıkışı

Gündemi değerlendiren Altaylı,"Beşiktaş'ın maçtan mutlu ayrıldığını sanmıyorum. Karşılaşma son derece enteresandı. Maç berabere bitebilirdi, Gaziantepspor kazanabilirdi, Beşiktaş farklı kazanabilirdi. Bunların 3'ü de olabilirdi. O yüzden de güzel bir maçtı. İbrahim Üzülmez'i kutlamak lazım. İbrahim Üzülmez hiç beklemediğimiz şekilde iyi bir teknik direktörlük kariyeri oluşturmaya başladı. Gençlerbirliği'nde güzel top oynattı, neredeyse ayağa kaldırdı. Tabii orada İlhan Cavcav var. İbrahim'e deli diyorlar ya, hangisi daha deli bilinmediği için orada bir geçimsizlik oldu. Ve İlhan Cavcav, İbrahim Üzülmez'i yolladı. Antep çok güzel top oynadı. Çok sıradan, vasat oyuncuları var buna rağmen iyi oynadılar."



"CENK TOSUN'DA LİDERLİK KARAKTERİ YOK"



"Beşiktaş'ta birtakım sorunlar ayyuka çıkmaya başladı. Birincisi penaltı mı diye bir tartışma var. Bana sorsan sabahtan akşama kadar penaltı. Hakemlerimizin çoğu vermiyor bunları. Ceza sahası dışında olunca faul, ceza sahası içinde yapılınca da fauldür. Faul mü, faul; o zaman penaltı. Verilmeyen bir penaltı var. O iki misli penaltı. Tartışmaya gelince... Şenol Güneş zaten söyledi. 'Bizim penaltıcımız Cenk Tosun' Şenol Güneş'in sezon başında yaptığı en iyi basın toplantısı konuşma üslubu açısından, kimseyi suçlamadı, kimseyi zor durumda bırakmadı, rakipleri, hakemleri suçlamadı. Cenk konusunda hocanın dediği gibiyse eğer ki öyle olması lazım. Cenk eğer atmak istemiyorsa o zaman Quaresma'ya gidip 'Ben ona dedim, sen çekil' diyecekti. Şimdi Quaresma haklı olarak diyor ki; "Niye sen atıyorsun?" Bunu söylemek Quaresma'ya vazife mi? O ayrı bir tartışma. Kabahat Cenk'in. Quaresma'nın Beşiktaş'ta bir sorunu var galiba, bunu gösterdi. Özellikle Oğuzhan Özyakup'la herhalde bir sıkıntısı var diye düşündüm. O iş daha da büyüyebilir anladığım kadarıyla. Galatasaray'da da görüyoruz böyle sıkıntıları zaman zaman. Fenerbahçe'de yok galiba böyle bir şey.



Bu meselenin 3 gün sonra hala konuşuluyor olmasının tek sebebi vardır; Cenk Tosun'un karakteri. Cenk Tosun'da demek ki bir lider karakteri, bir büyük futbolcu karakteri, bir hakiki golcü karakteri yok. Yani Cenk Tosun'un kimseyle konuşmadan o topu oraya dikmesi ve gidip o golü atması gerekir. Bu bir karakter meselesidir. Cenk Tosun'un kaderi demek ki buna uygun değilmiş. 17 yaşında olsa anlarım, sen artık bu takımın banko golcüsüsün, Türkiye'nin önemli golcülerinden birisin, takımının gol krallığındaki en önemli ismisin, alacaksın atacaksın kardeşim. Senin hakkını kullanmayı ne Quaresma'ya ne Oğuzhan'a bırakacaksın... Cenk bu sezon şahane top oynuyor. En istikrarlı adam. Takımı sık sık uykudan uyandırıyor. Al at kardeşim, sen ne orda süklüm püklüm duruyorsun. Futbolculuk bir liderlik meselesidir. O liderlik varsa vardır, yoksa yoktur. Cenk'te olmadığını gösterdi. Dışarıda çok iyi bir çocuk olabilir. Futbol sahası iyi çocukların yeri değildir, orası pis çocukların, kötü çocukların yeridir. Orası bir arena, adı üstünde arena. Ben Cenk olsam, 'hoca bana dedi, ver bakayım o topu' derim. Oğuzhan derse ki 'moralim bozuk bir gol atayım', o zaman Quaresma'ya gidip 'ben dedim ona' derim. O liderliği göstermesi lazım. Orada öyle uyuz uyuz duruyor, orası uyuz adamların yeri değil. Sen golcüsün, golcülük başka bir şeydir."



"BABEL CANI İSTEYİNCE OYNAR"



"Beşiktaş Ryan Babel'i almadan önce keşke bu çocukla uzun süre çalışan Rıza Çalımbay'a sorsaydı. Şunu söyleyeyim Rıza Çalımbay, 2 Hollanda kökenli oyuncuya teknik direktör olarak geldi. Bunlardan birisi Ryan Babel, diğeri de Ryan Donk. İki Ryan'a da hocalık yaptı. Bununla ilgili Rıza hocanın söylediği şuydu; bunlar başka bir cins, geldikleri iklim koşullarından belki genetik kültürden dolayı biraz havailer. Canları isterse şahane oynayabiliyorlar çünkü büyük yetenekleri var. Ama canları genelde pek istemiyor ve biraz lay-lay-lomlar. Hatta Donk'un transferi sırasında uyarı da yaptı Galatasaray'a. Keşke 6 aylık sözleşme yapsalardı. Oynarsa şaşırmam ama oynamazsa hiç şaşırmam. Çünkü Rıza hocanın söyledikleridir bunlar, bu oyuncular Kasımpaşa'da oynarken gördük ki öyle geziyor, omzuna bir teyp alıp gezebilir yani, öyle adamlar. Babel, Donk'un biraz karakterlisi diyebilirim. Canı isteyince oynar. Beşiktaş'ta canı ister mi, göreceğiz. Ryan Babel'de devamlılık sorunu olmasa o takımlar onu bırakır mıydı? Nerelerden nerelere geldi. İspanya'da Emre Çolak'ın oynadığı takımdan sezon ortasında ayrılıyor. Kimse kal demedi adama. Arda iyi gidiyor ama yedek. İyi gidiyor, maşallahı var."



"BEŞİKTAŞ'IN PEK TRANSFERE İHTİYACI YOK"



"Talisca'nın durumuna bağlı olarak transfer olabilir. Talisca dönecekse 2. yarı Beşiktaş'tan pek transfere ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Belki bir stoper daha gerekebilir. Bence sorun var. Rhodolfo çok hata yapıyor. Onun hatalarını bekler düzeltiyor. Bence kaleci sorunu var hala. Orta sahada çok sorun yok bence. Aboubakar, Bruma gibi biraz. İyi oyuncu ama gol atamıyor."



"SEN KÖRLER DERNEĞİ BAŞKANI MISIN?"



"Bu hafta yine hakem rezaletleri büyüktü. Gol iptal ediliyor, ilginç. Muazzam, enternasyonel hakemimiz Cüneyt Çakır'ın penaltı kararını gördüm. Kaleci eldiveni kabak gibi gözüküyor. Nasıl verebiliyorsun bu kararı. Hakem 7 metre mesafede. Yardımcı ne derse desin, senin gözün yok mu? Sen körler derneği başkanı olarak mı oradasın? Bastonla mı dolaşıyorsun?"



"HALİS ÖZKAHYA'DAN HİÇBİR HALT OLMAZ"



"Hakemle konuşmak takım kaptanının görevidir. Ama Türkiye'de hakemler hakikaten facia. Galatasaray maçında Halis Özkahya, ondan halis malis, kahya falan olmaz, ondan hiçbir halt olmaz. Ondan meydancı da olmaz, rençber de olmaz. Hakem hiç olmaz. Sneijder geldi, itiraz ediyor, küfür yok, bir şey yok. Zart diye sarı kart. Sneijder çıkardı bandı gösterdi, 'bak ben kaptanım' dedi. Futbolcu Sneijder, o halis muhlis hakem olmaması gereken vatandaştan daha iyi biliyor. Takım kaptanı gelir, konuşur. Ne var bunda? 'Tamam yürü' dersin, geçersin. Volkan Şen hakeme yapmadığını bırakmıyor, bir şey demiyorlar. Bu çocuk hakeme, kaptan olarak itiraz ediyor. Volkan Şen'in hakemi tokatladığını gördüm, hiçbir şey demiyorlar. Ya sen hakem misin nesin kardeşim?"



"HAMİT OYUNU DEĞİŞTİRDİ"



"İlk yarı çok ciddi sıkıntıdaydı. İlk yarı-ikinci yarı arasındaki en temel fark ne? Hamit. Selçuk yanlış mı oynatılıyor, kendi mi oynuyor, bilmiyorum. Ama Hamit girince takım değişti. Bugün okudum spor yazarlarını. Bizde spor yazarı da yok bu arada. Futbolcu eskileri dahil olmak üzere hiçbir tane doğru düzgün spor yazarımız yok. İzleyenler sen kimsin, spor yazarı mısın diyecek. Evet ben spor yazarıyım. Ben bu mesleğe böyle başladım. Sporu da hepsinden daha iyi bilirim, sadece futbolu değil bütün sporları bilirim. Ayrıca bana kaldı. Hamit girince oyun değişti, neden? Hamit ileri oynamaya başladı, uzun top atmaya başladı. Bakıyorsun Galatasaray'da kimse uzun top oynama yürekliliği gösteremiyor. Galatasaray'da futbolcu görünüp futbolcu olmayanlar var, zekası futbola yetmeyenler var, bir de Hamit gibi iyi futbolcular var. Hamit'e kişilik olarak çok kızıyorum ama futbolcu olarak muazzam. Ağırlaşmış, maç eksiği var ama oyun kafası olarak takımı değiştirdi. De Jong mesela bence Galatasaray'ın futbolcusu değil ama Hamit Galatasaray'ın futbolcusu. Selçuk gibi al-ver oynamadı. Çok severim Selçuk'u da ama Hamit girince takım başka oynamaya başladı. Sneijder ilk yarıda neredeydi? Ya da diğer maçlarda neredeydi? Selçuk ve Sneijder arasında uyumsuzluk oluyor, ikisi beraber oynayamıyorlar herhalde. Birdenbire takımın hızı arttı. Ben bugün Galatasaray'ın başında olsam bir tane transfer yapmam, Galatasaray'ın transfere ihtiyacı yok. Bruma, iyi topçu mu? Genç ama Messi kaç yaşında oynuyordu? 22 oldu Bruma... Bruma nerede duracağını çok iyi bilmiyor, nereye kaçacağını çok iyi bilmiyor, topla beraber çok iyi işler yaptıktan sonra ne yapacağını bilmiyor. Riekerink'ten cacık olmaz, ona hiçbir şey öğretemez belli oldu. Sinan Gümüş gibi yeteneği ortadan kaldırdı. Bruma çok iyi hareketler yapan, çok iyi bir top cambazı ama giderek ortaya çıktı ki bir noktadan sonra kafası o düzeyde üretim yapmıyor. Podolski mi, Bruma mı pas verme açısından? Bruma'da önemli eksikler var. Çok hızlı geliştirmesi lazım. Yasin de işine baksın, kendi yaptıklarına baksın. 5 attıktan sonra kavga ediyorsan ne zaman barışacaksın? Ayıp denen bir şey var."



"BRUMA'NIN HAREKETİ NİYE KIRMIZI KART OLSUN"



"İzleyiciler diyor ki De Jong'un hareketi kart değil mi? Ben ona bir şey demedim. Benim söylediğim şu; takım kaptanı hakemle konuşamaz mı? Volkan Şen'in yaptığı gibi bir saldırı yapmadı. Hakeme de gayet güzel bir ders yaptı, bantı göstererek. Halis muhlis Özkahya'ya, 'Sen çiftlik kahyası değilsin, sen hakemsin, hakemsen bunları bilmen gerekir, a be eğitimsiz, cahil, berbat Türk hakemliğinin yüz karalarından biri olan adam ki bu MHK ancak senin gibi adamları karşımıza çıkartıyor' demek istemediği için kaptan olduğunu gösterdi. De Jong'un hareketi, sarı kart. Bruma niye kırmızı kart olsun? Sarı kart bile verilmeyebilir. Galatasaraylı oyunculara atılan dirseklerde hiç o yorumcu dediğin, futbol cahili, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın deyişiyle içip içip oraya çıkanlar, Galatasaray söz konusu olunca bunu söylerler. Şimdi bana fanatik diyecekler. Haklılar fanatik tarafım var ama Bruma oyuncudan kolunu kurtarmaya çalışıyor. Şu olsa daha makul mesela faul Galatasaray lehine verilir ama Bruma'ya sarı kart verilebilir. Naptı, öldürdü mü? Bu yorumcuları ciddiye almayın, bunların anı anına tutmaz, o gün kimle yemek yediyse, hangi kulüpten beklentisi varsa, hangi federasyonda bilmemnesi varsa, bunlar gibi bir sürü garip garip adamlar var memlekette. Beni bile ciddiye almasınlar. Geyik bu."



"RIDVAN'IN AMACI FUTBOL DİREKTÖRÜ OLMAK"



"Ümit Karan'dan MHK başkanı yapmazlar, onu bir kere söyleyeyim. Ümit Karan doğru şeyler söylemiş. Rıdvan meselesine gelince... Hakikaten düşündüklerimi söyleyeyim mi? Rıdvan'ı çok severim, bu programı izleyenlerin büyük kısmı doğmamışken ben Rıdvan'ı tanırım. Berabere maç yapmışız, sohbet etmişiz, yemek yemişiz, çok severim. O ayrı. Ama Rıdvan şeytandır, her alanda şeytandır. O da bilir bunu. Rıdvan'ın federasyon başkanı olmak istediğini ben pek zannetmiyorum. Rıdvan bir futbol profesyoneli. Bütün geliri, gideri futboldan. Bir futbol emekçisi. Federasyon başkanlığı profesyonel bir iş değil. Federasyon başkanının bir maaşı yok. Rıdvan federasyon başkanı olmak istiyorum diyerek futbol direktörlüğüne talip oluyor, Fatih Terim'in konumuna. Ancak benim bildiğim Rıdvan, şeytan diyoruz ya, bütün Türkiye de öyle diyor. Şeytanlığı şurada teknik direktör olmak istemiyor, futbol direktörü olmak istiyor. Hakiki bir futbol direktörü gibi oraya kendince bir teknik direktör adayı bence var. Kim olabilir? Aykut Kocaman. Rıdvan'ın isteği sakın da yanlış anlamasın, ben bunu niye istiyorsun diyemem. Üstelik bunun geliri yıllık 3-4 milyon Euro ise bir futbol profesyonelinin bunu istemesinden daha doğal bir şey olamaz. İsteyebilir de eleştiri değil bu. Rıdvan da o göreve layıktır, nasıl ki Fatih Terim, Mustafa Denizli layıksa. O futbol direktörlüğüne talip olma niyeti içinde hareket ediyor. Fatih'ten daha başarılı olur mu? Bilemem. Ama bu göreve talip olduğuna adıma yakın bir düzeyde eminim. Rıdvan buna oynuyor."



ERGİN ATAMAN'IN EUROLEAGUE FİKSTÜRÜNDEN ŞİKAYET ETMESİ



"Hem haklıdır hem haksızdır. Evet, bu fikstür daha iyi yapılabilirdi. NBA takımları kaç maç yapıyor haftada? Biz vakti zamanında Faruk Süren zamanında Galatasaray'ın için her şeyin en şıkını yapmaya çalışırken bir uçak almak istedik. Takım uçağımız olsun, rahat edelim. Dediler ki bir uçak var, fiyatı da acayip uygun. Boeing 727. Kimin uçağı, Miami Heat'in uçağı. Uçağın planı geldi, uçağın arka tarafı spor salonu. Yani havada antrenman yapıyorlar."



"FENERBAHÇE BU AKŞAM FAVORİ"



"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir kadar şampiyonluğa adaydır. Bu akşamki maç, hatırlarsın ben hep şunu söylüyorum, Ersun Yanal büyük takımlara karşı oynadığı maçlarda kendini göstermeye çalışıyor. Trabzon'da da Fenerbahçe'ye karşı yapmak isteyecektir. Normal şartlarda pek şansları yok. Nasıl ki Galatasaray favoriydi ama Trabzon kazandı. Bu akşam da favori Fenerbahçe ama Trabzon kazanabilir."