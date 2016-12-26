Nevşin Mengü'den 'porno'lu gönderme

Sabah yazarı Hıncal Uluç, haber kanallarının kırmızı son dakika bandını yanlış kullandığını savunarak, "Haftalardır, günde ortalama 18 saatimiz kırmızı yazı ile geçiyor. Kırmızı Yazı "Yayını kesecek kadar önemli bir Son Dakika Haberi" demektir, tüm dünyada. Kırmızı bant içinde dişi harflerle "Son Dakika" yazıyor.



İçim bulandı "Gene sabah sabah ne oldu" derken, Kırmızı Haber geldi.

"Yargıtay Ali İsmail Korkmaz Davasında cezaları onadı!." Yani bu normal yayın akışını kesecek, milleti "Gene ne oldu" diye dehşete düşürecek bir haber mi?" ifadelerini kullandı



Sabah yazarı Hıncal Uluç'un son dakika haberlerine ilişkin yazısına CNN Türk Ana Haber sunucusu Neşin Mengü'den tepki geldi.



Mengü, "Mesleği porno dergisi yöneticisi ağabeylerimiz kurtaracak sağ olsunlar" derken, Uluç'un şu yazısını paylaştı:







Sabah, sinirlerim bozulmadan kahvemi içeyim, gazetemi okuyayım diye, televizyon açmam. Dün de, mutfakta kahvaltımı yapıp, gazetemi masaya serdim. Kahvemi yanına koydum. Başından sonuna baktım.. Okudum.. Sonra salona geçip bir haber kanalına dokundum.. O lanet kırmızı yazı çıktı karşıma.. Haftalardır, günde ortalama 18 saatimiz kırmızı yazı ile geçiyor. Kırmızı Yazı "Yayını kesecek kadar önemli bir Son Dakika Haberi" demektir, tüm dünyada. Kırmızı bant içinde dişi harflerle "Son Dakika" yazıyor.



İçim bulandı "Gene sabah sabah ne oldu" derken, Kırmızı Haber geldi.

"Yargıtay Ali İsmail Korkmaz Davasında cezaları onadı!." Yani bu normal yayın akışını kesecek, milleti "Gene ne oldu" diye dehşete düşürecek bir haber mi?.



Altta, normal geçen beyaz yazılar ne için, haber kanalı yöneticileri?.



Ama sen 24 saat evvel oynanmış, bitmiş derbi maçının sonucunu, Avustralya'da yaşayanlar bile öğrenmişken, hatta gollerini izlemişken, "Haber" diye verir, alt yazı haberciliğini on paralık edersen, hele de sabah alt yazılarının yarısını bir gün evvelden kalmışlarla devam ettirir, öbür yarısını da, o gün çıkmış gazetelerden (Hiç utanma ve sıkılman olmadan) derlersen, tabii basit, sıradan bir Yargıtay onayını "Yayını Keserek, SON DAKİKA" diye verirsin.